Así fue el inicio del tour por Colombia 2022 de los Latino Music Awards

Imagen oficial de los Latino Music Conference & Awards, Tour 2022. Foto: Cortesía

Los Latino Music Conference & Awards, Tour 2022 reunió personalidades de la industria de la música y el entretenimiento. Con conferencias, tocando temas de interés para managers, artistas en desarrollo, productores, compositores, jóvenes empresarios desarrollaron el primer evento del año.

Darío Gómez, el rey del despecho; Carlos Mario Marín, Alcalde de Manizales y Julián Prada, empresario del concierto de la de Manizales, fueron algunos de los invitados a hablar acerca del desarrollo de la música en el país.

Darío Gómez contó anécdotas al público asistente, entre las cuales destacó una de su éxito “Nadie es eterno”:

“En Popayán Cauca, en los primeros años del gran éxito de “Nadie es eterno”, me llevan a cantar en la plaza de toros de Popayán, cuando yo llegue e iba a empezar a cantar, había muy buena seguridad, pero eso no fue suficiente cuando yo llegue a cantar.”

Y agrega: “estaba la plaza tan repleta, unas 12 mil personas y había afuera más de 2.500 personas que no pudieron entrar porque no se podían vender boletas, entonces cuando yo entro, se vienen todos por la puerta por donde yo entre, tumban la parte más alta, una puerta grande de una plaza de toros, la logran tumbar, esa noche la policía se quedó sorprendida que gracias a Dios no paso ningún accidente ni herido ni nada. Por eso digo yo que es una anécdota muy buena y que no pasó nada, solo que los que estaban abajo en la arena les tocó apretarse con 2 mil personas adicionales disfrutado en primera fila.”

Por su parte, la Black Carpet reunió artistas populares como: Lady Juliana, Freddy Burbano, Freddy Montoya, modelos y actores, quienes desfilaron por la alfombra, donde medios de comunicación nacionales y regionales acompañaron en la gala.