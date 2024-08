“Los Patojos” piden que la muerte de su mamá no quede impune

muerte de la mamá de Los Patojos Foto: @los_patojos - Los Patojos

La familia de Yeni Ariza, la mujer creadora de contenido que fue hallada muerta en su vivienda, pide justicia. Así lo manifestaron sus familiares en un video publicado en TikTok hace unas horas. “Aquí pasó algo, por favor ayúdennos a que esto no quede así, queremos saber y sé que lo vamos a saber. Quiero dar gracias a todos mis vecinos de la vereda Arciniegas donde vivimos con esta mujer hermosa por más de 30 años”, dijo su esposo Gildardo Ortiz.

También invitaron a sus seguidores a despedir a Yeni en Jesús Maria, Santander, con bombas blancas. “Se nos fue sin cumplir los sueños, si ustedes tienen a sus papás vivos, cuídenlos. Esto parece una pesadilla”.

Las autoridades informaron que el cuerpo de Yeni fue encontrado por su padre, que intentó auxiliarla luego de verla atada del cuello y suspendida de una viga en el techo. Por su parte, el CTI asumió la investigación del deceso y se investiga si la mujer atentó contra su vida, o si se trató de un homicidio, como dijo su hijo Andrés Ortiz en un video publicado el lunes 26 de agosto.

También declararon que no se observaron signos de violencia en el cadáver de la mujer. Aunque encontraron un cuaderno con un texto escrito a mano que aparentemente explicaría las razones del presunto suicidio, que es una de las hipótesis que está siendo investigada.

Lo que se sabe sobre la muerte de Yeni Ariza

Yeni Ariza, una mujer campesina de 45 años que se dedicaba a hacer videos para redes sociales junto a su familia, falleció este lunes en extrañas circunstancias. Así lo reveló su hijo Andrés Ortiz en un video que publicó. “No sé qué pasó con mi mamá, apareció muerta. Me acaban de llamar, mi mamá se murió. Patojos, mi mamá se murió, no sabemos cómo”, contó visiblemente afectado por la noticia.

Ortiz contó que el domingo estaban grabando videos en familia, y que su madre estaba contenta. “No sé qué pasó, todavía no sé, pero mi mamá ya no está y no es mentira, la mataron, yo no sé qué pasó, se me derrumbó todo”, agregó.

Nuestra mamá murió hoy 💔😔 Le quitaron la vida a nuestra madre 😔💔 Publicada por Don Gildardo y Familia en Lunes, 26 de agosto de 2024

Los hechos ocurrieron en la finca La Palma, ubicada en la vereda Arciniegas, que está situada en el municipio de Jesús María (Santander). La noticia tomó por sorpresa a su familia y a los seguidores de “Los Patojos Humor”, que recordaron a Yeni Ariza como una mujer apasionada por el campo y sus labores, y que según el alcalde del municipio, Freiner Leonel Farfán, era muy querida por la comunidad.

El último video de la mamá de “Los Patojos”

La familia Ortíz Ariza comenzó a hacer videos durante la pandemia. En ellos, mostraban de cerca algunas labores del campo y la gastronomía típica de su municipio. Con el tiempo, sus videos comenzaron a tener éxito en YouTube y TikTok, siendo reconocidos en varias zonas del país. Ante la triste noticia de la muerte de Yeni, su esposo y su hijo publicaron un video en el que piden ayuda a sus seguidores para que se haga justicia y se esclarezcan los hechos.

El último video de Yeni Ariza se publicó el pasado viernes 23 de agosto. En “Cuando tu mujer no está en la casa” narran una serie de eventos a raíz de una complicación de salud por la que Ariza habría sido llevada al hospital.

Mientras que la mamá se encuentra en el hospital, los hijos y el esposo se encuentra en problemas al no saber cómo desarrollar las labores del hogar como lavar, cocinar y las labores cotidianas en la finca donde residen.