Los peligros de tener un padre como Steven Tyler

BANG Showbiz

La actriz Liv Tyler aprendió a las malas que no resulta buena idea mezclar a su padre con sus amigas de la meca del cine, especialmente si son tan guapas como Cameron Díaz

Los viejos roqueros nunca mueren, ni pierden su debilidad por las jóvenes fans, ni siquiera cuando tienen la edad de sus propios hijos. Ahí está el ejemplo de Mick Jagger, que a sus 74 años tuvo su octavo hijo con una bailarina de 30, o Steven Tyler, que no tuvo ningún reparo en intentar seducir a una de las amigas de su hija, la actriz Liv Tyler.



El propio líder de Aerosmith ha compartido esa "divertida" anécdota durante una nueva edición del juego Spill Your Guts or Fill Your Guts, en el que los invitados deben responder preguntas comprometidas o probar delicias tan peculiares como la saliva de pájaro o lengua de vaca.



Cuando su entrevistador se interesó por sus conquistas amorosas y, más en concreto, si alguna vez había intentado seducir a algunas de las conocidas de la intérprete, él no dudó en reconocer: "Sí, lo hecho, y me cayó una buena por ello, créeme".



Más adelante le pidieron que elaborara la historia y desvelara la identidad de la misteriosa estrella que había llamado su atención: nada más y nada menos que Cameron Díaz.



"Estaba en una fiesta de Stella McCartney, que nos había invitado a todos, y obviamente yo fui con Liv. Era en Inglaterra y a la salida todos nos subimos a una furgoneta. Y sentada a mi derecha estaba... ¡Cameron Diaz! Así que miré a esa preciosa mujer y le dije: 'Cameron, si alguna vez necesitas un acompañante que te lleve al cine, o si yo te pidiera que me enseñaras Londres...'".



Antes de que nadie pudiera pensar que algo había sucedido entre la protagonista de Algo pasa con Mary y él, Steven se apresuró a aclarar que su hija cortó de raíz su coqueteo -unidireccional, todo sea dicho- con la guapa rubia.



"Por supuesto, justo en ese momento Liv me dijo: 'Papá, por favor, estás tratando de conquistar a una de mis mejores amigas'. Y por un instante me sentí avergonzado, pero en seguida se me pasó", afirmó para deleite del público.