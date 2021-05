Lucho Velasco y la resurrección en “La reina del flow”

En la segunda temporada, la serie sorprendió con el regreso de uno de sus villanos. El actor vuelve a meterse en la piel de “Manín” y contó cómo ha sido la transformación para interpretar al malvado que está en búsqueda de venganza.

¿Cuál será la misión de “Manín” en esta segunda temporada de “La reina del flow?

Manín regresa en esta segunda temporada convertido en el demonio más grande que puede existir para los protagonistas. Para mí es un diablo que reencarna para perseguir a su amor y a hacerle mucho daño a la mujer que lo metió y le hizo estar cuatro años en la cárcel.

¿Cómo fue la construcción de este personaje con esas características?

Manín es un personaje que estaba ya armado, pero que regresa ahora en esta segunda temporada. Había que reinterpretar un poco, porque él viene de pasar cuatro años en una cárcel americana y en mi psiquis me imaginé que el hombre solo interactuaba con mexicanos en ese pabellón, por eso el cambio de aspecto para camuflarse, y eso hace que se vea más demoníaco. Por eso adoptó esa postura que viene de la Mano Salvatrucha, de El Salvador, y esas cárceles tan heavy, que tienen toda una mezcla de personajes latinos. Eso fue un poco la inspiración para poder lograr el look.

¿Cómo fue la propuesta de “styling” y del “look” con el que se presenta el personaje en esta temporada?

Fue una propuesta mía como actor, de los jefes de maquillaje y de producción; por eso empezamos a quitarle el pelo, la barba y el bigote. Llegamos al look tan definido que es ese hombre con color de piel extraño, completamente rapado, sin cejas, un tipo que intimida solo con su atuendo y su postura corporal.

¿Ha sentido en las redes que los seguidores le reclamen por su papel?

Todo el tiempo está pasando. La interacción que tenemos hoy día los artistas con nuestro público a través de las redes sociales es impresionante. Esas preguntas de por qué hace de malo o por qué hizo esto o lo otro, las hacen todos los días y estamos en ese constante intercambio de respuestas hacia ellos. Eso me encanta, porque también es una retroalimentación que te indica cómo estás haciendo tu trabajo y cómo se lo está tomando la gente.

¿Ha llegado a juzgar al personaje?

Yo los personajes nunca los juzgo, ni los avalo tampoco. Es como la vida real, hay que dejarlos ser como la vida misma y en ese caso a ese personaje si lo juzgo no podría actuarlo, ya que es un demonio y para serlo no hay argumentos. Debe ser muy difícil.

Siendo Lucho Velasco, ¿cómo ve a su personaje?

Como espectador, me encanta ver a este personaje. Es oscuro y uno sabe que va a causar revuelo cada vez que sale. Yo como televidente soy malo, casi no veo tele, pero ahora que empezó la serie, la estoy viendo y estoy ansioso por ver qué va a pasar. Procuro desprenderme del actor que la interpreta y ser un espectador más y me encanta de esa manera.

¿Esperaba la noticia de revivir a “Manín”?

La noticia la recibí en Cartagena con lo de los premios India Catalina, hace dos años, porque muchos de los actores y de la producción estábamos nominados por la primera temporada de La reina del flow. Estábamos todos reunidos y se acercaron los directores para contarnos que iban a revivir a Manín y para mí fue una sorpresa y el mejor premio que he podido recibir, más que cualquier otro, que mi personaje regresara a la vida.

¿Qué tan complejo fue el proceso de reinterpretación del personaje?

Después de que leí el libreto comencé a preparar el personaje, su psiquis, el carácter. Empecé a analizar qué cosas me podrían brindar otros actores. Actuar es un poco dar y recibir, y para esta ocasión era un poco neutro, para ver qué podía salir en el set y así se dio.

¿Por qué el público no se puede perder la segunda temporada de “La reina del flow”?

La reina del flow 2 es una de las mejores novelas que se han hecho en Colombia. Tenemos un Emmy y esta segunda temporada viene cargada con valores de producción mucho más importantes, con actuaciones más contundentes y con nuevos personajes, así como música, bailes, con mujeres bellas, con hombres guapos. Es una serie que sé que va a dar de qué hablar nuevamente en el mundo entero.

Cada detalle de “La reina del flow” lo puede conocer visitando este enlace: https://www.caracoltv.com/la-reina-del-flow