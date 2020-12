La exseñorita Colombia sufrió un accidente hace unos años en un reality show y desde entonces su vida no es la misma, pues el dolor crónico que le dificulta desde caminar, hasta estar sentada o parada mucho tiempo. Ahora, junto a su esposo, Pedro Pallares, tienen un emprendimiento de comida mediterránea.

La vida de Lucía Aldana, Señorita Colombia en 2012, cambió drásticamente en 2018 cuando se accidentó mientras participaba en un reality show, en el que cayó, en una piscina poco profunda, sobre su pierna izquierda.

El accidente dejó como saldo ruptura total de su articulación (rodilla) izquierda, y se vio comprometida la meseta tibial, la tibia, y hubo ruptura total de ligamento anterior cruzado y colateral, menisco, cartílago, y rótula. (Le recomendamos: Daniella Álvarez: “La gente me sigue porque inspiro”).

Con ese diagnóstico, tuvo que someterse a una cirugía de reconstrucción, en la que le pusieron tornillos de platino e injertos. Meses después, tuvo que ser intervenida por una fibrosis quística y luego tuvo una complicación por trombo embolismo.

Superada un poco esa etapa, Lucía Aldana duró un año y medio en recuperación por medio de terapias físicas, aunque admite que “no ha sido fácil volver a tener una vida normal” porque el trabajo que desempeñaba no pudo retomarlo ya que se le dificulta desde caminar, hasta estar sentada o parada mucho tiempo.

Adicionalmente, su cuerpo se ha sobrecargado hacia el lado derecho, lo que ha causado en los últimos meses dolor en la rodilla derecha, en la cadera, el nervio ciático y la espalda.

Lucía Aldana conversó con El Espectador sobre su situación.

Después de ser diagnosticada como paciente con dolor crónico, ¿qué ha intentado para hacer más llevadera su dolencia?

En realidad, yo no sabía que sufría de dolor crónico. Pensé que debido a mi accidente tenía que acostumbrarme a vivir con el dolor toda mi vida, además varios doctores que me vieron y estuvieron involucrados en mi proceso me advirtieron de las consecuencias de la lesión y hasta me enfatizaron que posiblemente sería una mujer con artrosis prematura.

Así que conocí la patología cuando empecé a buscar oportunidades para volver a trabajar y salir de mi zona de confort; empecé a ver que el dolor me impedía poder desarrollar una vida normal, y por eso empecé a buscar formas de calmarlo con medicamentos o terapias, pero todo era momentáneo hasta que conocí por un video testimonial la Clínica Zerenia y ahí pude saber que era una paciente que sufría de dolor crónico. Al ser consciente de esto, pude empezar un tratamiento seguro con cannabis medicinal.

¿Cómo la afectó a nivel emocional y en su día adía vivir con dolor todo el día, toda la semana?

Fue demasiado desesperante y frustrante. Saber que nunca vas a poder ser libre de ese dolor, que hagas lo que hagas va a acompañarte en cualquier actividad y que no voy a poder disfrutar de una calidad de vida medianamente normal es aterrador.

Realmente desilusiona y genera mucha desesperanza saber que hay planes a futuro que no puedes aceptar porque no sabes si vas a ser capaz de hacerlos o no, y que hay cosas inmediatas que no puedo responder porque no tengo la capacidad en mis fuerzas de hacerme cargo de ellas.

¿En qué momento de su vida llegó el cannabis medicinal y cómo ha sido el proceso?

Cuando empezó el 2020 decidí que mi vida necesitaba avanzar con respecto a esta lesión, no podía seguir resignándome a que esto sea algo normal en mi vida, así que empecé a buscar soluciones que pudieran ser permanentes o que por lo menos me ayudaran a mejorar mi calidad de vida para poder volver a una “normalidad”. El testimonio de una mujer que sufre de fibromialgia que ha tenido un cambio significativo con el cannabis medicinal me animó a preguntar, informarme y capacitarme en el tratamiento supervisado.

¿Qué le puede decir a las personas sobre su experiencia y los mitos que existen alrededor del uso de este medicamento?

Yo también tuve muchas preguntas y también me dejé influenciar por muchos supuestos erróneos, paradigmas, estigmatización y desinformación que tiene este concepto, y sólo puedo decir que es importante escuchar a los expertos y a los médicos que llevan años trabajando y estudiando el cannabis medicinal. Es importante entender que el uso medicinal del cannabis debe ser precisamente dentro del entorno médico científico y no artesanal.

¿Cómo ha sido el apoyo de su esposo y familia en todo este proceso?

Desde que sufrí este accidente mi esposo (Pedro Pallares) ha sido mi muleta física y emocional. Él me anima mucho y está detrás de mí levantándome cuando creo que no voy a poder más. Mi familia también ha estado conmigo 100% desde que volví a Colombia después del accidente, y durante los primeros dos meses que estuve en cama todo el tiempo me ayudaron en todas mis necesidades. Ellos han buscado mi bienestar en todo momento y son un apoyo impresionante en todos los sentidos.

¿A qué se dedica hoy en día Lucía Aldana y qué proyectos tiene a mediano y largo plazo?

Actualmente, como muchos, estoy buscando oportunidades e ideas para sobrellevar la pandemia. Sin embargo, Dios nos dio en este tiempo un emprendimiento de comida mediterránea y junto a mi esposo desarrollamos una cocina oculta una vez a la semana. Esperamos que a mediano plazo este sueño crezca mucho más… quien quita que nos convirtamos en un lugar físico donde las personas puedan ir a comer y también tengamos más sedes en Bogotá. Por otro lado, está el sueño de ser padres en un futuro no muy lejano.