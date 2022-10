Luisa Chimá y un emprendimiento que la llevó al éxito

A través de plataformas como TikTok e Instagram, Luisa Chimá habla de diversos temas como el empoderamiento femenino y la constancia como pieza clave para lograr metas. Foto: Cortesía

¿Por qué decidió iniciar en redes sociales?

Inicié en redes sociales como cualquier persona. Cuando decidí emprender con los vestidos de baño supe que era una plataforma que podía utilizar para hacer crecer mis ventas, así que decidí capacitarme. Mi negocio siempre estuvo relacionado a la publicidad mediante influenciadores y cada vez crecíamos más, en ese momento vi muy claro que ese era el camino por el cual debía seguir. Estudié e invertí en el conocimiento en redes sociales y así es como he crecido hasta ahora.

¿Cuál es el mensaje que desea transmitir?

Me gustaría trasmitir que todo lo que quieran es posible. Todos los sueños que tengan se pueden lograr. Algo que siempre menciono es que yo no inicie mi negocio con un gran capital o con algo que otras personas no pueden alcanzar. Empecé con muy poco y he logrado muchas cosas con disciplina, esfuerzo y trabajo. Ese es mi mensaje.

Los productos que ofrece son un llamado al amor propio y a su vez, son productos con consciencia social ¿cree que es posible que más empresas tengan procesos más limpios y amigables con el medio ambiente?

Así es, todos nuestros productos se han diseñado para crear rutinas de amor propio, por tanto contienen ingredientes de origen natural. Tenemos productos que preparamos directamente con frutas, otros en los que utilizamos cannabis, pero en general todos tienen componentes naturales. A su vez certificamos que el proceso de obtención de estas materias primas no deteriora el planeta. Una de nuestras metas 2022 era abrir una nueva planta con procesos mucho más limpios y sostenibles medioambientalmente. Recientemente abrimos nuestra planta y este propósito se cumple. Así que si una empresa joven como nosotros, puede, empresas más grandes también pueden.

La pregunta que muchos emprendedores se hacen es: ¿vale la pena trabajar con influenciadores?

Absolutamente. Tu producto puede ser muy bueno, pero si no sabes llegarle a tu público objetivo, puede que no prospere. Los influenciadores son un canal publicitario y el éxito de las empresas que van creciendo con el tiempo, es irse adaptando a las nuevas tendencias. El público escucha a los influenciadores y cuando tienes un producto ganador, es importante que se hable de él.

Ahora que también es influencer y sus redes sociales crecen exponencialmente, ¿qué consejo le daría a las personas que están iniciando en la creación de contenido?

Yo creo que hemos pasado por muchas etapas en redes sociales. Inicialmente el número de seguidores era muy importante. Yo ahora diría que es mucho mejor tener pocos seguidores pero que realmente pertenezcan a tu nicho de mercado.

Es importante la calidad en el contenido que generas, y que te dirijas bien a ese público que tú necesitas para que se conviertan en tus clientes. Por ejemplo, en TikTok se busca mucho la viralidad a cualquier costo y no creo que eso sea correcto, ya que si tú eres una empresa y te llegan cientos de seguidores por un baile, es muy seguro que el público que te va a llegar no sea el público objetivo y por tanto no vas a lograr nada con ellos.

¿Cómo podemos transformar lo que nos sucede en oportunidad?

Siempre hay formas de ver las cosas, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Todos los acontecimientos de nuestra vida nos empujan a ser mejores. Incluso si creemos que de esa situación no sale nada bueno, por lo menos integrar aprendizaje y mirar con actitud positiva la vida puede ayudarnos a salir adelante. Intentar buscar lo bueno en todo y aprender de todas las cosas.

Ser una figura pública genera reacciones y comentarios de todo tipo ¿Cómo maneja esos comentarios negativos de “haters” en redes sociales?

Los comentarios negativos se ignoran. Sé muy bien el trabajo que hago y soy consciente de que las personas siempre te van a criticar. La diferencia entre esas personas y yo es que yo estoy construyendo. Uno debe tener la energía enfocada en construir y creo que esa parte es clave en el éxito, yo simplemente sé que estoy haciendo las cosas bien.

¿Cuáles son las características que debe tener una persona para ser actualmente una influencer que genere impacto y contenido de valor en redes?

Hay un público que de alguna forma está cansado de trabajar con gente que no aporta o genera ideas de valor y cuyo principal objetivo es entretener. Esto da paso a otro tipo de influencer que sí genera contenido de valor, que educa y busca entregarle algo más a la sociedad. Estoy hablando quien da tips para que la audiencia aprenda algo nuevo, para que entienda un tema a profundidad o quien enseña nuevas recetas de cocina, por ejemplo. Todos aportan valor desde su conocimiento.

¿Cómo se puede llevar este mensaje de empoderamiento a las niñas y mujeres que no creen en sí mismas?

Hay que empezar a trabajar en la autoestima. Desde que las niñas están pequeñas hay que hablar de amor propio, hay que explicarles la importancia de ser independientes, de no necesitar de alguien para cumplir sus metas. De igual forma hay que trabajar en desligar ciertos tipos y cánones de belleza que generaciones pasadas han impuesto.

Yo creo que se puede hacer pero es un trabajo más difícil para ciertas generaciones, sin embargo, nuestra tarea es ayudar a cambiar esa mentalidad a las nuevas generaciones para que el amor propio y el respeto sean las bases fundamentales de su vida.