Luna Baxter y su papel sin estereotipos

La actriz, que ha hecho parte de producciones como “Tarde lo conocí” y “La ley secreta”, habla sobre su personaje de Silvia en “La reina del flow 2”, que describe como una mujer empoderada, fuerte y misteriosa.

¿Cómo le ofrecieron ser parte del elenco de “La reina del flow”?

Me llegó el casting de La reina del flow a finales de 2019 y justamente en ese momento estaba en la búsqueda de nuevos horizontes. Me había ido a México para expandirme profesionalmente allá, e hice la prueba un día antes del viaje, tenía la cabeza más en la maleta que en otra cosa. Luego me llamaron en mi viaje de vuelta a Colombia para darme la noticia de que había quedado.

¿Por qué decidió participar en la serie?

Acepté porque me parece que la producción tiene un lenguaje fresco que hace que la audiencia juvenil tenga un motivo para conectarse a la televisión. Sabemos que ellos tienen cada vez más opciones de plataformas y otros medios para ver entretenimiento, pero siento que fue una muy buena idea lanzar un programa como este, con una temática tan fresca y juvenil.

Cuéntenos un poco sobre su personaje en “La reina del flow”.

Mi personaje de Silvia me encanta, porque muestra a una mujer en un mundo muy masculino y rompe muchos estereotipos... es empoderada, fuerte, astuta, tiene muchos universos y el hecho de que sea tan misteriosa la vuelve interesante y muy chévere para interpretar.

¿Cómo fue su proceso para construir la personalidad de Silvia?

Desde la escritura, es la primera vez que me pasa que, cuando leía el guion, no tenía muy claro hacia dónde iba el personaje, a diferencia de otros que he interpretado, donde las acotaciones y las descripciones indican un poco eso; pero Silvia tenía muy pocas y siento que eso me dio mucha libertad para imaginar hacia dónde iba ella, y quería que la audiencia mantuviera ese misterio. La construcción del personaje nace de ahí, del misterio... contar lo menos posible para que ese efecto sorpresa también exista en el público.

¿Cuáles son las cualidades y los defectos que más reconoce de Silvia?

Creo que las cualidades de ella son su fortaleza y su valentía. Su defecto es el amor, porque muchas veces eso puede desviarla de sus objetivos y hacer que se sacrifique más de la cuenta. Ese es su talón de Aquiles, porque ella hace cosas que no debe para que Charlie no quede mal con la DEA, y creo que en este momento el público se está preguntando qué es lo que Silvia planea. Lo que me gusta es que uno no lo ve tan claro, pero después se va a entendiendo que es el amor.

¿Antes de ser parte de “La reina del flow” había estado familiarizada con el ambiente y los movimientos urbanos?

Es un mundo que me gusta mucho, me encanta la cultura urbana y la música, siento que no soy la más experta, y mucho menos ahora, que salir a la calle por el tema de la pandemia es muy complicado. Soy una gran fan del género urbano, y me impresiona que en Medellín están ocurriendo cosas muy interesantes con este mundo, hay un boom musical y cultural tremendo que va mucho más allá de los artistas que reconocemos. Sabemos que existen J Balvin y Maluma, pero en este momento en las calles de Medellín están pasando cosas maravillosas.

¿Qué tal fue su relación con el elenco?

Fue muy acogedor y, contrario a lo que yo me imaginaba, porque ya era un proyecto que tenía un éxito establecido. Pensé que iba a ser más complicado para los personajes nuevos, pero no lo fue. El éxito de la serie también es que uno no siente un desbalance entre los antiguos personajes y los nuevos. Los protagonistas son muy buenos seres humanos. Contrario a lo que pasa en la serie, me llevo muy bien con Carolina Ramírez. El respeto en el set para mí es fundamental y en escenas de cama Carlos Torres fue muy respetuoso, mil puntos en comportamiento para él.

¿De qué manera influyó la pandemia en la grabación de esta segunda temporada?

Fue un baldado de agua fría para todos en nuestras vidas personales, pero estábamos en un momento donde no sabíamos si íbamos a poder terminar la serie. Eso implicó unos gastos distintos, ahora grabamos de otra manera, pero creo que Sony se puso la camiseta y sacó adelante esos últimos meses de rodaje que, por supuesto, se fueron alargando por los protocolos que requirieron de un tiempo que no se estimaba antes. Nos cuidaron mucho.

Además de “La reina del flow”, ha estado en producciones como “Tarde lo conocí” y “La ley secreta”. ¿Cómo se prepara para asumir esos personajes?

Cada personaje es único. Por ejemplo, a mí Silvia me entró por la voz, pero con otros papeles pasa lo contrario. El de Tarde lo conocí me entró a través del vestuario. Hay otras ocasiones donde un personaje me acuerda al olor de una tía, y a raíz de eso lo construyo. Creería que los actores estamos siempre en una búsqueda constante, y que somos seres que debemos estar con los cinco sentidos despiertos, porque nuestra imaginación mezclada con esos elementos es lo que nos permite desarrollar nuestros papeles. Entre más despiertos estemos, más herramientas tenemos.

También ha hecho cine y teatro, ¿en cuál escenario se siente más cómoda?

Las disfruto todas porque son radicalmente distintas. Lo primero que yo hago en un proceso, más allá de ver a mi personaje, es ver también el lenguaje que se está utilizando, porque hay cine que es muy teatral, televisión que toma elementos del cine, teatro que va más hacia el hiperrealismo y uno siente como si estuviera haciendo cine. Amo los tres campos, pero el que siento que es necesario es el teatro. Después de cierto tiempo siento que necesito volver a él.

¿Qué proyectos tiene?

Se viene algo que me tiene muy entusiasmada. Se estrena Juanpis González en Netflix. Yo interpreto a la hermana y me divertí muchísimo porque es una serie, pero tiene un lenguaje muy teatral, y yo nunca había hecho comedia frente a una cámara. Eso me tiene muy feliz porque es un proyecto en el que uno puede decir más cosas que van de la mano con una búsqueda artística en la que estoy.

Cada detalle de “La reina del flow” lo puede conocer visitando este enlace: https://www.caracoltv.com/la-reina-del-flow