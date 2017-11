Lupita Nyong'o critica a la revista Grazia por retocar su pelo en foto de portada

AFP

Lupita Nyong'o criticó a la edición británica de la revista Grazia por retocar su peinado en la fotografía de portada de su último número. (Archivo Lupita Nyong'O, la más bella del mundo según People).

Para la artista de 34 años, ganadora de un Óscar por su papel en "12 años de esclavitud", esa decisión responde a una visión "eurocéntrica" de la belleza.

En un largo mensaje publicado en la red social Instagram, la actriz keniana explicó que le "agradaba" el hecho de estar en la portada de una revista porque "era la oportunidad de enseñarles a quienes tienen la piel oscura y el cabello encrespado, y sobre todo a nuestros niños, que son guapos tal como son".

Pero "me decepciona que Grazia UK me haya invitado a estar en su portada para modificarla luego y alisarme el pelo para hacerlo coincidir con su noción de lo que es un cabello hermoso", añade la actriz en el texto publicado junto a la foto modificada por la revista y dos imágenes no retocadas de la misma sesión fotográfica.

En Twitter, Lupita Nyong'o dijo sentirse "decepcionada" por el hecho de que se haya modificado su peinado para asemejarlo a una visión "eurocéntrica" de lo que es un pelo bonito.



Instagram post by Lupita Nyong'o



Grazia UK pidió disculpas en un mensaje publicado este viernes por la tarde en su página web y aseguró no haber pedido la modificación de la fotografía.

"La revista Grazia desea indicar claramente que en ningún momento expresó una petición editorial al fotógrafo para modificar el peinado de Lupita Nyong'o en la portada de esta semana, ni tampoco la modificamos nosotros", escribe la publicación, que reconoce que debería haber tenido un mayor control editorial.

Grazia UK recalcó además su compromiso de "representar la diversidad en sus páginas".