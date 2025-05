Mabel Cartagena habló sobre momento difícil de su vida. “Tenía ataques de pánico”

En el adelanto publicado en redes sociales, Mabel reveló que en un punto de su carrera como presentadora, no se sentía feliz. Foto: Felipe Mariño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La presentadora y creadora de contenido Mabel Cartagena abrió su corazón en el podcast Vos Podés, conducido por Tatiana Franko. La conversación, que estará disponible en su totalidad este miércoles a las 12:00p.m., abordó momentos complejos de su vida a nivel laboral, económico y emocional.

En el adelanto publicado en redes sociales, Mabel reveló que en un punto de su carrera como presentadora, no se sentía feliz. “Ahí fue cuando yo realmente dije ‘amo el medio, pero definitivamente no estoy haciendo lo que me gusta’, cuando regresé de Argentina estábamos mal económicamente, y no me avergüenzo porque son cosas que han sido motor para yo salir adelante”.

Luego de trabajar como presentadora en varios medios nacionales y programas de radio, Cartagena tomó la decisión de dedicarse a las redes sociales. Antes de querer dejarlo todo para emprender con su marca personal, la creadora de contenido se enfrentó a un panorama económico difícil, que la obligó a salir de su zona de confort y encontrar otras alternativas. “Esto nunca lo he contado, pero llegué a tener ataques de pánico muy duros, y el problema de la ansiedad es que, una vez la conoces, no hay cómo olvidarte de ella. Se queda ahí”, dijo la presentadora.

Según las redes de Vs Podes, Mabel Cartagenano necesita filtros para contarlo todo, y en este episodio abrirá su corazón como nunca antes. “Una historia con caídas, con momentos donde todo parecía derrumbarse, acompañada por la ansiedad, el miedo, pero donde nos demuestra que ser real fue lo que realmente la salvó y le permitió transformar su historia”, se lee en el post.

La trayectoria de Mabel Cartagena

Mabel Cartagena nació en Bucaramanga, pero se crió en Barranquilla. Su trayectoria en los medios comenzó cuando solo era una niña en el programa “Monachos” de Telecaribe. Poco a poco, se fue desenvolviendo en formatos televisivos llegando a presentar programas como “Muy buenos días” y “El Lavadero”. También trabajó en radio, siendo comentarista de Voz Populi en Blu Radio.

En 2024, la presentadora anunció su propio programa en Discovery Home & Health llamado “Tu casa, un hogar”, un formato que muestra cómo, junto al diseñador Juan Sebastián Rangel, ayuda a varias familias a renovar los espacios de sus viviendas.

En redes sociales, Cartagena acumula millones de seguidores, con quienes comparte tips de estilo de vida, belleza y momentos de su cotidianidad. Hace poco lanzó su propio podcast llamado “Los cuentos de Mabel”, en el que recoge anécdotas de su vida privada y las cuenta con la espontaneidad que siempre la ha caracterizado.