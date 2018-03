Macaulay Culkin habla por primera vez de su novia Brenda Song

BANG Showbiz

Ahora que su relación sentimental con la actriz Brenda Song está confirmada, el actor Macaulay Culkin realizó las primeras declaraciones acerca de su novia para explicar cuáles son las cualidades que más valora de ella y dar a entender que su romance está más que consolidado.

El espacio que ha elegido para abrir su corazón ha sido el podcast de su compañera de profesión Anna Faris, 'Unqualified', mientras se pronunciaba acerca de qué rasgos busca exactamente en una pareja: las mismas que reúne Brenda Song.

"A ver, no quiero decir nada relacionado con el físico porque entonces quedaría como un superficial, pero mentiría si no admitiera que el aspecto también importa", reconoció el intérprete y músico aficionado durante la conversación.







"Ahora mismo estoy con una chica que se porta muy, muy bien conmigo y eso ha resultado un shock para mí. Me refiero a que hace cosas bonitas por mí y, al principio, era como si yo no supiera reaccionar ante el hecho de que me trataran de esa forma. Era raro, casi como si fuera un concepto desconocido para mí. Ser amable siempre había sido algo a lo que yo otorgaba una gran relevancia, pero ahora me he dado cuenta de que también es importante que lo sean conmigo", añadió.

Uno de los ejemplos de lo bien que Brenda Song conoce a Culkin es que el pasado Día de San Valentín, en lugar de sorprenderle con algún regalo más tradicional, optó por comprarle un jamón para que lo cocinara, al saber que nada le haría más ilusión que pasar horas preparándolo.



"Me encanta dedicar todo el día a preparar una sopa. Mi chica me dio un jamón por San Valentín. Qué bien me conoce; ¡con hueso y todo!", declaraba Macaulay Culkin, que por su parte optó por comprarle las habituales flores y un póster de la película 'Pagemaster', el filme que él protagonizó de niño y uno de los favoritos de Brenda.

Aunque Macaulay Culkin no pronunció en ningún momento el nombre de su novia, dejó claro que estaba hablando de ella al comentar en tono de broma: "Ella es asiática, así que ahora puedo hacer chistes sobre asiáticos".

Los primeros rumores sobre la relación de Macaulay Culkin y Brenda Song comenzaron a circular el pasado verano, cuando ambos fueron vistos almorzando juntos tras regresar a Los Ángeles, aunque anteriormente habían compartido alguna imagen en sus respectivos Instagram tomada durante el rodaje de la película 'Changeland', que les llevó a pasar varias semanas en Tailandia para ponerse a las órdenes de Seth Green, íntimo del actor, y conocerse de paso a fondo.