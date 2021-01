Maluma niega que él o su familia estén ligados al narcotráfico

El cantante colombiano habló al respecto en el programa “The rockstar show” de Nicky Jam.

Maluma negó el vínculo de su familia con el narcotráfico. En el programa “The rockstar show” que presenta su colega Nicky Jam, el artista desmintió los rumores que han acompañado su carrera durante muchos años. (Le puede interesar: “Les muestro la espalda, me apuñalan”: Maluma sobre los amigos en la música).

“La gente pensaba que mi familia era narcotraficante y que el narcotráfico había apoyado mi carrera musical. Obvio, todo eso fue mentira, pero bueno, muchas cosas se especulan y muchas cosas se hablan y es importante que uno está acá para dejar las cosas claras”, dijo Maluma.

En la conversación con Nicky Jam, el reguetonero colombiano comentó que sus padres le dieron “una vida bien” en la que nada le faltaba. Así mismo, recordó que su padre fue gerente de varias empresas importantes en Colombia, por lo que forjaron una “familia normal” paisa de estrato medio alto, sin ser millonarios. (Puede leer también: Maluma, el primer colombiano en la portada de ELLE).

Luego, cuando Maluma tenía 13 o 14 años sus padres se separaron y la situación cambió. “Mi papá quebró y fue una época muy difícil, pero siempre he dicho que soy lo que soy gracias a eso”, admitió, porque ahí fue donde empezó a valorar la vida porque pasó de “tener una vida cómoda a casi perderlo todo”.

El programa, que dura 30 minutos, Jam le pregunta a Maluma sobre las dificultades que tuvo que lidiar para ser artista, como demostrar que sí tenía la personalidad para lograr ser una estrella internacional.

“Yo empecé con mi tía Yudy (Arias) y el esposo, mi tío Juan Parra (...) hay muchas historias de cuando iban a la radio en Medellín y les decían que no me querían poner por ‘caribonito’”, dijo Maluma, quien comentó también que nunca quiso que nadie le quitara la oportunidad de vivir el proceso artístico, pues sólo así consolida una “carrera sólida y no de espuma”.

En “The rockstar show”, Nicky Jam y Maluma también conversaron sobre fútbol, las colaboraciones de moda o musicales con artistas como Madonna o Jennifer Lopez, o sobre los lujos por los que tanto es criticado.

En ese punto los dos artistas comentaron sobre la “necesidad” de tener un avión privado porque, según Nicky Jam, “llegas ahí (al aeropuerto) y el trato es como si fueras cualquier persona y tú no eres cualquier persona”.

Los músicos admitieron que no les incomoda pasar tiempo con sus fanáticos, firmar autógrafos o posar para fotos, pero que a veces necesitan tener espacio para descansar o seguir con sus actividades.

“Yo me compré mi avión por mi tranquilidad y paz mental”, confesó Maluma, quien también dijo que es “un estrés” estar pendiente el mantenimiento y que, cuando publicó el video de la compra, sólo quería inspirar a sus seguidores porque “me he jodido para tenerlo”.