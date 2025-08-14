No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
14 de agosto de 2025 - 08:01 p. m.

Manelyk: “Estoy orgullosa de ser la chica reality, pero no lo hagas, es muy duro”

En su paso por Claro Oscuro, la mexicana Manelyk Gonzalez, quien se autodenomina como “la chica reality”, recomienda no ser parte de un reality. Aunque en esos formatos encontró una forma de ganarse la vida y mejorar sus relaciones familiares, advierte que es un mundo con mucha soledad. González es una de las figuras más recordadas de “Acapulco Shore”.

Joseph Casañas Angulo

Joseph Casañas Angulo

Valentina Santiago García

Valentina Santiago García

Catalina Mesa Urquijo

Catalina Mesa Urquijo

