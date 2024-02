Manuela Gómez espera su primogénito, ya reveló el sexo del bebé

La creadora de contenido es pareja de Juan Pablo Restrepo, quien también se dedica a las redes sociales. Foto: Instagram: elranchomedellin

Manuela Gómez, quien es empresaria y creadora de contenido en redes sociales, y quien además a participado de varios reality shows como “Protagonistas de Nuestra Tele” y “Survivor, la isla de los famosos”, del Canal RCN, dio a conocer que espera su primogénito. En días pasados, el programa “Lo sé todo” de Canal Uno, aseguró que la influencer había confirmado su embarazo.

La exparticipante de “Survivor” es pareja de Juan Pablo Restrepo, quien también es empresario y creador de contenido. Según indicó el programa de farándula, la influencer se encuentra en cuarto o quinto mes de embarazo, y además, agregaron que este domingo 4 de febrero la pareja revelaría el sexo de su bebé con amigos y familiares. Poco después, Gómez publicó en su cuenta de Instagram dando la noticia.

Más sobre Gente Murió el papá de Flavia Dos Santos: lo despidió con emotivo mensaje La sexóloga y conferencista brasileña dio a conocer la noticia del fallecimiento de su padre a través de su cuenta de Instagram. Conocer más Murió el papá de Flavia Dos Santos: lo despidió con emotivo mensaje El mensaje de Alejandro Sanz con el que felicitó a Shakira en su cumpleaños La cantante colombiana cumplió 47 años el viernes de 2 de febrero y fue felicitada por varios de sus colegas de la industria de la música y el entretenimiento. Conozca los mensajes de cumpleaños que le dedicaron a la artista. Conocer más El mensaje de Alejandro Sanz con el que felicitó a Shakira en su cumpleaños

¿Cuál es el sexo del bebé de Manuela Gómez?

Gómez, junto a su pareja, dieron a conocer el sexo de su bebé en un evento junto a familiares y amigos en un restaurante de Medellín. La creadora de contenido hizo una campaña de expectativa para la revelación, en la que le iba contando a sus seguidores un “anuncio importante”. Finalmente, alrededor de las 6:25 p. m. de este domingo, y en una transmisión compartida en redes, los futuros padres mostraron el humo que indicaba que será una niña.

La influencer le dio las gracias a sus seguidores e incluso reveló que se llamará Samantha. “Y se dio lo que jamás me imagine que me pasaría. Tremenda bendición de darme cuenta de que iba a ser mamá sin estar preparada para algo así. Pero si Dios me premió con un bebe por algo será”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

Lea: Así se ven los primeros presentadores de Día a Día en la actualidad: ¿Los recuerda?