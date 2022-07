Manuela Londoño y Maluma, unidos en “El arte de los sueños” a través de la moda

Manuela Londoño, presidente de la fundación "El arte de los sueños". Foto: Cortesía

Todo empieza siendo un sueño y la colección Maluma x Gef El Arte de los Sueños, no es la excepción. Esta historia se originó en 2016, cuando Maluma y su hermana, Manuela Londoño, decidieron iniciar un proyecto social enfocado en enseñarle a los jóvenes a soñar y hacer realidad sus sueños a través del arte, así nació la fundación El Arte de los Sueños. Hoy, seis años después, Gef, la marca de moda colombiana, que le ayuda a las personas a expresar su esencia, se une a este proyecto para crear una colaboración junto a Juan Luis Londoño, Maluma y los 130 soñadores que actualmente hacen parte de su fundación.

Estos tres protagonistas crearon una colección inspirada en el poder del arte y de los sueños. Un lienzo en blanco que se pintó con los cinco colores que representan el talento de los soñadores: el azul del canto, el amarillo de la percusión, el magenta del baile, el naranja de la composición y el verde del arte creativo. Así mismo, en todas las etiquetas de la colaboración aparecerá una corona de colores, símbolo de la fundación El Arte de los Sueños.

Precisamente, Manuela Londoño, presidenta de La Fundación expresa: “Esta colaboración con Gef es muy especial, porque reconocemos la trayectoria que tiene la marca y porque sabíamos que le íbamos a apuntar a lo mismo: a los sueños y las emociones en colores. El objetivo con esta colaboración es que los fondos que entren a El Arte de los Sueños nos ayuden a seguir construyendo y transformando vidas, que el arte no solo se quede en un deseo, sino que se convierta en una realidad. Que los soñadores y sus familias tengan una mejor calidad de vida, que los empoderemos y les demos motivos para salir adelante, para que encuentren un incentivo y una motivación”.

En entrevista con El Espectador, Londoño habló sobre la creación de esta colección y el significado que, junto con Maluma, tiene para su fundación.

¿Qué significado tiene esta colaboración con Gef?

Esta colaboración con Gef es muy especial porque reconocemos todos los años de trayectoria que tiene la marca y segundo porque sabíamos que le íbamos a apuntar a lo mismo; a los sueños en colores, a las emociones en colores y creo que quedó más que evidenciado con la campaña.

¿A qué estarán destinados los fondos que ingresen a La Fundación por cuenta de esta colaboración?

El objetivo con esta colaboración Maluma x Gef El Arte de los Sueños es que los fondos que entren a El Arte de los Sueños nos ayuden a seguir construyendo y transformando vidas, que el arte no solo se quede en un deseo, sino que se convierta en una realidad. Que los soñadores y sus familias tengan una mejor calidad de vida, que los empoderemos y les demos motivos para salir adelante, para que encuentren un incentivo, una motivación. Que ellos se puedan movilizar por el mundo, construyendo y llevando el mensaje del arte. La importancia de los fondos que vamos a recolectar con esta colaboración es que podamos seguir soñando y es por lo que estamos más agradecidos. Invitamos a todas las personas a que se unan a nuestra causa, la colección está espectacular: los colores, los diseños, todo tiene un fondo demasiado hermoso y es seguir construyendo país, seguir construyendo juventud, dar oportunidades que es lo que realmente se está necesitando.

¿De qué color es el sueño de los soñadores?

El color de los sueños de los soñadores es el color de esta colección Maluma x Gef El Arte de los Sueños. Definitivamente, en cada uno de esos colores está lo que ellos son, lo que viven, lo que sienten, lo que aman, lo que agradecen, sus realidades, sus vivencias y el vibrar con toda esta gama de colores que nos hace sentir vivos.

¿Cómo ha sido la experiencia de hacer filantropía en Colombia?

Hacer filantropía en Colombia no ha sido fácil, porque a diferencia de otros países, no es un tema que culturalmente se mueva mucho, pero desde que le apostamos a esto, hemos ido llevando nuestro mensaje, tocando corazones, hablando desde lo real, desde lo que somos. Mostrando el proyecto tal cual es y con eso hemos podido abrir puertas, concientizar a las personas y empresarios de que crean en nosotros, no únicamente como El Arte de los Sueños, sino también en la filantropía como mecanismo de vida para generar nuevas oportunidades para la sociedad.

Inicialmente, ¿cómo fue la acogida de La Fundación entre la comunidad?,

En el momento en el que empezamos a hacer las convocatorias y notamos que estábamos movilizando a muchas personas por medio del arte, nos dimos cuenta que estábamos acertando y, que lo que queríamos hacer desde el corazón realmente tenía un foco, que estábamos ayudando a que otros encontraran luz en su camino, los sueños y las realidades de todo aquello que anhelaban y, nosotros, éramos el puente para lograrlo.

¿En qué año nació la Fundación El Arte de los Sueños?

En el año 2016 nació este proyecto de carácter completamente familiar. Nuestros padres siempre nos inculcaron a mi hermano y a mí que podíamos ayudar a otros y, gracias al reconocimiento que tiene mi hermano, se dio la oportunidad de crear nuestra propia fundación, de darle un foco, de tener motivos y sensibilizar a la juventud. Así nació El Arte de los Sueños. Un lugar donde nos encargamos de formar a jóvenes soñadores en artes como el canto, la danza, la percusión y arte creativo. También es muy importante destacar el acompañamiento psicosocial que hacemos con ellos y con sus familias.

¿Por qué la fundación se llama El Arte de los Sueños?

Tiene ese nombre porque un día hablando con mi hermano nos dimos cuenta que hay gente que no tiene la capacidad de soñar. Decidimos que La Fundación debería llevar un nombre con el que las personas se identificaran, sobre todo aquellos que iban a ser parte de este proyecto, porque además pudimos evidenciar que soñar es un arte.

¿Cuáles eran los sueños de quienes soñaron La Fundación en 2016?

En el 2016, cuando creamos La Fundación, nuestros sueños todavía estaban muy nublados, porque nos proyectábamos para grandes cosas, pero, inicialmente, teníamos que entender la manera de llegar a muchos más corazones para seguir soñando.

Actualmente, ¿cuántos soñadores hacen parte de la fundación El Arte de los Sueños?

En este momento en La Fundación tenemos 130 soñadores, cada uno de ellos, como su nombre lo dice, tienen sueños infinitos: unos desean ser directores de cine, otros quieren ser los bailarines más reconocidos a nivel mundial, otros quieren ser músicos o hacer parte de la banda de otros artistas. Aquí hay una mezcla de todo, hay mucha variedad, lo importante es que siempre están muy conectados con el arte, eso es lo que está en su ADN, lo que los mueve y los hace seguir soñando para alcanzar todo lo que desean.

Durante estos seis años, ¿cómo ha sido la evolución de El Arte de los Sueños?

Desde el 2016 hasta el 2022 hemos aprendido mucho. Creo que el camino ha sido muy hermoso, con mucho aprendizaje y situaciones que también nos han movido de forma impresionante, porque son circunstancias que, a veces, las hemos visto como oscuridad, pero esa misma oscuridad nos ha llevado a la luz, a encontrar más motivos para seguir luchando, para seguir adelante y que no sea únicamente nuestro proyecto de vida como familia, sino también, que los soñadores encuentren su propio proyecto de vida. En ese sentido, la evolución ha sido infinita, empezamos el proyecto sin saber muchas cosas de cómo funcionaba y ahora ver lo que hemos logrado y lo que nos proyectamos, porque esto no tiene techo. Nosotros no vamos a parar, El Arte de los sueños fue, es y será el motivo y la razón de nuestra existencia en este paso terrenal, donde queremos dejar un legado, un legado lleno de amor, de luz, de sabiduría, de aprendizaje, de enseñanza, de resiliencia y creo que vamos por un muy bien camino.

¿Qué significa para usted El Arte de los Sueños?

Para mí El Arte de los Sueños es transformar, es encontrar en otras vidas el significado de la vida misma y de mi vida, de poder ver en otros lo que yo también soy, de proyectar mis sueños en los sueños de ellos. Para mí El Arte de los Sueños es todo.

¿Cuándo podremos ver el resultado de esta colaboración?

El lanzamiento oficial de la colección Maluma x Gef El Arte de los Sueños será el 27 de Julio a las 9:00 pm en el marco de Colombiamoda 2022.