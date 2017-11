Marbelle, enamorada, segura y con nueva silueta

Se siente tranquila y sin conflictos. Cerca de cumplir 40 años, la cantante se declara profundamente enamorada de un hombre 15 años menor que ella, que le ha brindado la seguridad que nunca recibió de ninguna pareja.

"Estoy profundamente enamorada de Sebastián. Es increíble que un chico de su edad me dé la seguridad y el apoyo que muchos 'hombres' nunca pudieron darme", le dijo la cantante a la Revista Vea en su tema de portada.

Marbelle habla de sus cirugías, de las que tiene y las que le han inventado. Hoy la artista se reinventa. Acaba de lanzar su línea de ropa íntima, tiene listas varias sorpresas musicales y muchos deseos de hacer un musical.

"A mi nadie me ha pagado mis cirugías, por tanto, nunca me he preocupado por ocultarlas", aseguró la artista.