Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Entretenimiento
Gente
09 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.

Marcela Sarmiento: “El duelo no se supera, uno aprende a vivir con él”

La periodista colombiana Marcela Sarmiento reside desde hace más de una década en Estados Unidos, donde se radicó tras la muerte de su esposo, Alejandro Nieto, quien fue un destacado hombre de radio. En esta entrevista para Claro Oscuro recuerda cómo fue esa llamada que le dio la mala noticia y otros aspectos que plasmó en su libro “El ruido de la ausencia, la calma del amor”, un relato muy personal.

Laura Isabel Sánchez Useche

Laura Isabel Sánchez Useche

Valentina Matiz Bernal

Valentina Matiz Bernal

Catalina Mesa Urquijo

Catalina Mesa Urquijo

Luz Alexi Castillo

Temas Relacionados

Marcela Sarmiento

Alejandro Nieto

Claro Oscuro

Nuevo libro Marcela Sarmiento

Univision

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.