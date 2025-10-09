Marcela Sarmiento: “El duelo no se supera, uno aprende a vivir con él”

La periodista colombiana Marcela Sarmiento reside desde hace más de una década en Estados Unidos, donde se radicó tras la muerte de su esposo, Alejandro Nieto, quien fue un destacado hombre de radio. En esta entrevista para Claro Oscuro recuerda cómo fue esa llamada que le dio la mala noticia y otros aspectos que plasmó en su libro “El ruido de la ausencia, la calma del amor”, un relato muy personal.