Marcelo Cezán: una voz para el pueblo venezolano

“Tu vida cambia”, campaña de la Organización Internacional para las Migraciones contra la trata de personas, pasó al mundo digital. ¿Qué aspectos cambiaron y cómo se está realizando?

La idea es celebrar a Venezuela mediante una serie de conciertos virtuales. Entre canción y canción vamos a ir conversando con Vos y Yo, un grupo de Maracaibo (Venezuela), de un tema muy ácido y delicado como es la trata de personas. Damos concejos para prevenir, denunciamos casos y contamos historias, todo en medio de una fiesta muy venezolana y llena de buena energía. Las personas se pueden conectar hoy, y los siguientes dos sábados de junio, por mis redes sociales para ver este espectáculo.

¿Cómo se convierte la música en un vehículo de comunicación para llevar este tipo de mensajes al público?

La música es una expresión altísima de la espiritualidad. A través de ella creamos canciones y letras tan profundas que nos conectan con distintas emociones como el consuelo o la alegría. Hay canciones clásicas de la gaita venezolana que el grupo Vos y Yo quiso adaptar para hablar un poco de la educación y el comportamiento del migrante cuando llega a un país extraño y debe atenerse a las normas y leyes. Es algo entretenido, pero muy didáctico.

La campaña transmite un mensaje educativo y de unión para el pueblo venezolano. ¿Cómo les fue el sábado pasado y qué resultados esperan obtener de ahora en adelante?

Se conectaron miles de personas, no todas fueron venezolanas, y lo único que recibí fueron mensajes de apoyo que decían qué bien y rico por ustedes. Personas me dijeron que escuchar esa música los hacía sentir de nuevo en su país. Espero que hoy suceda lo mismo y que se conecten porque es algo importante, un tema como la trata de personas es algo de lo que debemos hablar.

A la vez que se les brinda un rato de buena música y esparcimiento para acercarlos a Venezuela, también se dan consejos de prevención contra la trata de personas. ¿Cuáles son estos mensajes?

Brindamos señales sobre el tema, alertamos de los trabajos soñados o viajes inesperados, como: “Venga, présteme su pasaporte que lo necesito para hacer el contrato, que hay unas personas en tal ciudad que están solicitando mujeres”, entre otros. Las personas deben estar muy atentas a esto porque pueden caer. Queda ese mensaje profundo para que todos los que vean el concierto se enganchen con nosotros y aprendan del tema.

Los colombianos sentimos una fuerte conexión con nuestros ritmos y sonidos. ¿Cuál es la relación que tienen los venezolanos con la gaita?

La gaita es un ritmo muy alegre y particular. La gaita zuliana, la gaita venezolana, la maracucha, es un ritmo único en el mundo que tiene como tambores, vientos, tiene una forma de cantar muy particular, es un ritmo que solo pueden hacer allá y es lo que caracteriza los diciembres en Venezuela. Significa Navidad, celebración, una comida, miles de cosas. Es un momento familiar.

Tiene una relación muy estrecha con Venezuela. Allá construyó su carrera actoral y musical y, además, se dio a conocer en el mundo del entretenimiento latinoamericano. ¿Por eso siempre lo vemos en este tipo de iniciativas?

Todo lo que tiene que ver con Venezuela para mí es importante. Tengo una historia muy larga porque el papá de mi papá, Antonio Gómez Picón, fue cónsul de Colombia en Valencia toda la vida. Entonces toda mi familia migró allá y en algún momento mi papá regresó, pero sigo teniendo familiares allá. Tengo muchos recuerdos de ir a navidades, vacaciones, a esas playas alrededor de Valencia y Caracas, prácticamente me crié en Venezuela desde muy pequeño. Posteriormente, en 1997 fui a Venezuela como artista, actor, cantante, músico, compositor de bandas sonoras y, gracias a Dios, hice un clip muy especial con esa industria y fue uno de los momentos más importantes de mi carrera internacional. Mi romance con Venezuela es largo y si alguien me dice mira hay esta campaña, concierto, evento y me pronuncian “Venezuela”, digo sí porque amo ese país.

Aparte de “Tu vida cambia”, ¿de qué otra manera se puede ayudar al pueblo venezolano?

Tratando el venezolano que emigra como a un ser humano con necesidades, no mirar la nacionalidad y ser más personas. Hay de todo en todas las comunidades y uno nunca puede generalizar, pero, si nos fijamos en el ser humano y entendemos que tiene una necesidad, volvemos a la humanidad, a la espiritualidad, a la solidaridad.

Durante los años 80 Venezuela fue un país atractivo por la bonanza petrolera. Miles de colombianos migraron en busca de nuevas oportunidades, la situación cambió y ahora son ellos los que migran, pero no son bien recibidos...

Siempre lo digo: hay que ir atrás en el tiempo y recordar lo que pasó hace más de tres décadas. El país tuvo un momento muy importante por la bonanza petrolera hace décadas y millones de colombianos migraron allá a buscar un mejor futuro. Ese país les abrió las puertas, les dio la oportunidad, hicieron sus vidas y economías cuando ellos estaban bien y ahora, que no lo están, debemos darles la mano.