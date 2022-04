Marco Antonio Solís es la Persona del año de la Academia Latina de la Grabación

Marco Antonio Solís es uno de los músicos más respetados de su generación. Ganador de cinco Latin Grammys y nominado a seis Grammys. Foto: Cortesía

La Academia Latina de la Grabación anunció que el músico, compositor, arreglista, productor, actor y director artístico, Marco Antonio Solís, ganador de cinco Latin Grammys y nominado a seis Grammys, será la Persona del Año 2022 de La Academia Latina de la Grabación.

Solís será reconocido por su carrera de más de cuatro décadas como uno de los más exitosos y multifacéticos artistas en la historia de México. Su dedicación a sus raíces musicales lo ha convertido en un verdadero embajador de la música latina a nivel mundial, adorado por miles de seguidores a quienes ha conmovido con sus canciones. Solís es uno de los músicos más respetados de su generación.

“Marco Antonio Solís es una leyenda viviente y una de las figuras más emblemáticas de la música latina”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Es un artista que transciende brechas generacionales conmoviendo a millones de personas con su lírica que inspira mayor aceptación y entendimiento. Es por ello que nos enorgullece honrarlo como la Persona del Año 2022 de La Academia Latina”.

Por su parte, el cantautor mexicano dijo, “me encuentro muy emocionado y agradecido con La Academia Latina de la Grabación por esta distinción tan especial y de tanto valor para mi carrera y mi vida personal. Quiero compartir este sentimiento con todos aquellos que me han inspirado, y a los que he podido inspirar también para lograr ocupar el lugar que el público me ha hecho merecedor a través de esta bendición que se llama música.”

Y agregó, “gracias a todos los que han sido testigos de mi trayectoria, desde mis inicios hasta el día de hoy. Gracias a La Academia Latina por darse a la tarea de darle seguimiento a mi trayectoria, y evaluarme en la categoría de los grandes que han dejado huella en el mundo de la música. Gracias a mi familia, por la motivación que despiertan en mí para seguir siempre superándome, y gracias a mi público fiel por hacer posible con su apoyo, esta realidad que me llena de orgullo, amor y alegría en el corazón. Gracias a Dios Padre presente siempre en mi ser”.

“El Buki” nació en Ario de Rosales, Michoacán, y su amor por la música surgió a temprana edad cuando observaba a su padre cantar y tocar la guitarra. Empezó a presentarse con su primo, Joel Solís, como Dueto Solís, y su primera gran oportunidad surgió a mediados de la década de los años setenta, cuando formaron Los Bukis, que consolidó a Marco Antonio como un talentoso cantautor en el grupo. Durante las dos décadas siguientes, Solís también se dio a conocer en la industria como compositor, arreglista y productor, en colaboración con artistas prominentes como Rocío Dúrcal, Raphael y Lucero.

En 1996 Solís inició su carrera como solista, y los más de 16 álbumes que ha sacado desde entonces han batido récords de ventas, alcanzando las listas de temas populares en Latinoamérica, Estados Unidos y España, y dando lugar a exitosas giras internacionales con Marc Anthony, Laura Pausini, y Alejandro Fernández, entre otros. Solís es un artista prolífico que deleita a su público en el escenario e inspira a sus pares. Su legado musical transciende géneros y sigue influenciando a otros músicos; más de 120 artistas, entre ellos Juan Luis Guerra, Maná, Mon Laferte y Luis Fonsi, han interpretado sus éxitos.

Más allá del mundo de los escenarios, su renombrada canción “Si no te hubieras ido” fue parte de la banda sonora de la película “Y tu mamá también”, nominada al Óscar. Dio vida al personaje de Ernesto de la Cruz en la versión en español de la película Coco de Disney/Pixar, y ha incursionado en el mundo empresarial, generando de esta manera más fuentes de trabajo y crecimiento para miles de familias. Actualmente, el Grammy Museum realiza una exposición sobre su carrera titulada Y para siempre… Marco Antonio Solís, en su galería permanente de música latina.