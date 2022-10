Margarita García y sus 30 aprendizajes a los treinta años

"Nací en los 90s pero me siento parte de muchas generaciones, una persona que atraviesa muchas edades en su alma", revela la autora Margarita García. Foto: Cortesía

¿Quién es Margarita García?

Nací en Medellín, Colombia y actualmente estoy radicada en Miami. Descubrí mi pasión a los 13 años con la publicación de mi primer texto en un libro de literatura infantil. Estudié una profesión que me resulta apasionante: comunicación, y me titulé por pura diversión de una especialización en Responsabilidad Social Empresarial.

Desde que tengo uso de razón, siento un agrado inexplicable por escribir; lo he consentido como mi modo de vivir y es como suelo concebir el mundo, lleno de notas, recordatorios, listas…

Soy una amante del té, de los viajes, de cantar alto aunque cante mal, de la gente que vive con valor, con bondad y con cierta locura, y por supuesto de las letras, que son mis verdaderas raíces.

¿Cómo se definiría usted en una palabra?

Anacrónica. Nací en los 90s pero me siento parte de muchas generaciones, una persona que atraviesa muchas edades en su alma.

¿Qué significa el nombre de su libro “30 a los Treinta”?

30 aprendizajes que son el resultado de los 30 años que he recorrido, es un libro repleto de referencias de nuestra época; una guía práctica con lecciones propias y lecciones de otros con las que fácilmente se identifican las personas nacidas en los 90s. Unas cuantas pautas que me han servido para ver la vida desde una mejor perspectiva y está escrito e inspirado en la que yo llamo la generación del medio, mi generación.

Ese es 30 a los treinta, comprender memes de Julio Iglesias sin preguntarse quién es él.

¿Qué encontrarán sus lectores en este libro?

¿Te acuerdas cuando pensabas que las personas de 30 años eran adultos que ya tenían la vida resuelta? Esta guía contiene los aprendizajes de todos los errores que ya cometí, un kit de trucos que practica la Margarita del presente (porque en todos falló la Margarita del pasado, y todavía sigo intentando.)

El libro también incluye las lecciones que he aprendido de otros, los demonios en la mente de una escritora, ilustraciones y una serie de cupones interactivos para que el lector construya y reflexione sobre sus historias personales. Mi intención es que esta guía sea una herramienta chistosa y satírica para lidiar con la llamada “Crisis de los 30″, en la que personas de todas las edades, y en especial la generación nacida en los 90′s, puedan ver identificadas sus experiencias, momentos, llantos, risas, música, películas, frases y contextos.

¿Cómo describe la generación de los 90s?

La generación de los 90s es una generación que ha estado en el medio, atrapada entre el siglo pasado y el nuevo, entre Camilo Sesto, RBD y Bad Bunny, entre la leche entera y la leche de almendra, entre el CD y Spotify, entre COMCEL, Blackberry y el último IPHONE.

Cada generación anterior o siguiente, se siente parte una normalidad con los suyos, pero no la de los 90s, que yo la catalogo como la generación de las dudas, la que experimenta una inmensa dualidad: odio las redes, amo las redes, no me quiero casar, muero por llegar de blanco al altar, quiero viajar por todo el mundo, quiero trabajar en una empresa que me de estabilidad…

En fin, viviendo las decisiones como una especie de paradoja y enfrentando las situaciones con dicotomía. Los que experimentando la depresión aprendieron de salud mental, los que estuvieron cuidados por los abuelos que vieron la llegada de la televisión y de padres que bailaron Pastor López en diciembre, los que vieron el paso de una nueva era ambiental y unas nuevas lógicas de vida, pero al mismo tiempo están atrapados en las costumbres que vieron de niños.

¿Cómo esta generación afronta la tecnología?

Algunos la tienen muy presente con momentos de desconexión, para otros es simple diversión y para muchos es sinónimo de trabajo, estudio o emprendimiento.

Sin embargo, no podría encasillarse en una sola, porque es una generación que no nació con el celular y la computadora al alcance de su mano, incluso cuando muchas de estas herramientas ya existían no eran tan accesibles, ni disponían de los avances actuales, podría decir que la tecnología y la generación de los 90s han ido evolucionando a la par y se han enfrentado a sus propios desafíos.

¿Qué lecciones puede darle la generación 90 a las otras generaciones?

Es una generación que se adapta, que aprendieron en la marcha y que asumen la vida bastante diferente a lo que oía de mis padres y radicalmente distinta a los que considero mis sobrinos. Es una generación que recoge muchas miradas y que puede aportar desde muchos puntos de vista sobre la gratitud, la perseverancia, la amistad, la empatía, las relaciones…

¿Cómo ha sido la transición para la generación de los 90?

Una transición llena de perspectivas diversas para afrontar las circunstancias, porque mezclan lo que aprendieron de los padres y los abuelos, con las experiencias propias de su época, sumado a las dinámicas y herramientas de la generación siguiente que ha sido arrolladora.

¿Qué lecciones usted ha tenido durante sus 30 años?

Son 30 y más, pero aquí algunas de ellas:

● Honrar el silencio en momentos de ira.

● Las comparaciones son odiosas cuando reducen al otro.

● Decir NO con firmeza pero con decencia.

● Regalar calma en momentos de crisis.

● Perdonar para continuar.

● Dejar huella, no marcas.

● La importancia de la reciprocidad.

● Hablar en positivo: las palabras son decretos

● La disciplina hace más que el talento.

¿Qué le diría a los papás que tienen a sus hijos en esta generación?

Que tienen a personas con una visión muy amplia de las cosas, que pueden comprender sus puntos de vista con empatía (el de sus padres), a la vez que pueden llevar la última tendencia mundial.

Tener un hijo nacido en los 90s es un regalo; son viajeros intergeneracionales que tomaron un trozo de cada época.

Las emociones en algunas ocasiones son una montaña rusa ¿cómo la generación de los 90 las afronta?

Con las emociones, retos y dificultades, la generación de los 90s ha tenido que lidiar de forma paralela con los prejuicios y tabúes que cargan las generaciones pasadas, al tiempo que reciben una gran avalancha de información cada vez mayor sobre la importancia de la salud mental, tanto en sus entornos como en las plataformas digitales.