Margarita Rosa de Francisco cuenta las razones por las que no vive en Colombia

Además de ser la protagonista, Margarita Rosa de Francisco fue la voz de la banda sonora de "Café, con aroma de mujer", en 1994.

Conocida por sus papeles en “Gallito Ramírez”, “Los pecados de Inés de Hinojosa”, “Café, con aroma de mujer” y como presentadora durante diez años en “El Desafío”, Margarita Rosa de Francisco no vive en Colombia dede hace 12 años y es por el amor de un holandés.

De Francisco, quien también es escritora y ha sido columnista, conoció al fotógrafo holandés Will van der Vlugt en 2009. A pesar de que ella no es una persona que suele compartir su vida privada en redes sociales, no es la primera vez que habla sobre él.

Hace poco, ella decidió hacer referencia nuevamente, en sus redes sociales, de la identidad del hombre que la conquistó desde hace más de una década.

Como muchos otros que desconocían la situación, un seguidor decidió preguntarle a la actriz la razón por la que no vive en Colombia, a pesar de opinar tan activamente sobre la situación actual del país.

Las dudas las generó después de un trino donde afirmaba estar fuera del país. “Yo vivo lejos de Colombia, pero allá tengo mi casa, mi amada familia y mi empresa. Allá pago sueldos e impuestos”, afirmó la caleña.

“Vivo lejos de Colombia porque me enamoré de un hombre holandés hace 12 años y vivimos juntos. Pero nunca he roto mis lazos con Colombia en ningún sentido”, aseguró la presentadora ante la inquietud de más de un seguidor.

Vive con él en Miami desde hace 12 años. Además de ser director de fotografía, Van der Vlugt es también productor, fan de la labor de Margarita Rosa de Francisco y tiene dos hijos.