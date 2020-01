Margot Robbie: "quiero ver más hermandad entre las mujeres en la pantalla"

Adrián Ruiz -EFE

Margot Robbie, la dos veces nominada al Óscar, pisó suelo mexicano para promocionar "Birds of Prey", donde abogó por la unión entre mujeres, tanto en la pantalla como en la vida real y así lo dejó ver en una entrevista con a Efe.

En esta cinta vuelve a ponerse en la piel de Harley Quinn. Ahora, su ruptura con El Guasón es inminente y deberá mostrar su valía en solitario, pero por diferentes circunstancias. En pos de una niña, esta antiheroína unirá fuerzas con Canario Negro y Cazadora, sus aliados en esta historia.

"Refleja la dinámica que las mujeres tenemos en la vida real y creo que ya por muchísimo tiempo nos hicieron creer lo contrario. Todavía siguen poniendo mujeres compitiendo contra otras mujeres. Yo solo he encontrado gran apoyo en las mujeres que me han rodeado. Tengo una hermandad con las mujeres que me rodean muy fuerte y quiero ver más de eso en la pantalla", manifestó la australiana.

"A parte, creo que es divertido ver a un grupo de mujeres pasarlo bien en el cine. Tú te diviertes viéndolas ellas divertirse, entonces no entiendo la razón de quererlas poner enojadas entre ellas", añadió. (Puede leer: Nuevo tráiler de “Birds of Prey” con Ewan McGregor como Máscara Negra)

En lo que respecta al empoderamiento femenino, tan vívido en la sociedad y en la industria del cine, la protagonista de "I, Tonya" (2018) destacó la relevancia de ver a mujeres fuertes en un ambiente en donde está imperando la violencia.

En este filme, Margot participa también como productora ejecutiva, faceta que ya ha explorado en otras cintas, y -en palabras de la actriz- una suma con la otra.

"Me encanta producir y actuar. Hay veces en que los dos roles se complementan. Hay mucha gente y si eres una buena productora pones quien te ayude y vas delegando cosas porque confías en tus actores, en tu director de fotografía y en tu director. Mi rol de productora es algo estresante a diferencia de cuando actúo que es divertido y creativo, pero me encanta hacer los dos", remarcó.

Además de Margot, la actriz se vio acompañada por Jurnee Smollett-Bell y Mary Elizabeth Winstead, quienes personifican a Canario Negro y Cazadora, respectivamente, y fue el trío quien reveló en qué se identifican con los personajes que tuvieron que personificar en el filme que se estrena el 7 de febrero.

"Ella (Harley Quinn) siempre quiere estar rodeada de un grupo de amigos y yo soy parecida. Soy una persona que le gusta estar con gente, odio estar sola. Siempre estoy rodeada porque me parece más divertido", dijo Robbie.

"Sí, eso tiene sentido. Esa eres tú. Yo me puedo identificar un poco con ser solitaria y no saber dónde encajar. Vemos como Cazadora en la película intenta entender cómo trabajar en un grupo en el cual tal vez no encaja y eso aprendí también de mí, que no debo de ser como las otras personas para disfrutar estar en un grupo", refirió Winstead.

A su vez, Smollett-Bell manifestó: "Cuando empezamos a filmarla yo estaba pasando un momento donde decía: 'el mundo apesta, ya no quiero estar en este mundo, me iré a vivir a una isla', y eso es lo que Canario negro también siente cuando la conocemos. Y yo me identifico con eso".

Finalmente, a lo largo de la trama hay mujeres de diferentes culturas y raíces, un hecho de inclusión que fue construido a conciencia y sabiendo lo relevante que es hoy en día.

"Nos interesaba eso y, si lo piensas, la representación (femenina) no está aún donde debería estar, para nada. Por lo que necesitamos más representación femenina para poder hacer algo de cambio. A parte de que es la vida real. No todos en la vida real son blancos", dijo Margot.