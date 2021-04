María Alejandra Cardona: Colombia vista con ojos de exploradora

La periodista está al frente del documental “Encontrando los nuevos caminos de Colombia”, que pronto estará disponible en Discovery, en el que recorrió escenarios como el Cañón del Pato, la Cueva de los Siete Colores y Anayacito.

¿Qué novedades e información diferente podrán ver los televidentes en el documental “Encontrando los nuevos caminos de Colombia”?

Podrán descubrir una Colombia mágica que estaba escondida y no habíamos podido disfrutar por el conflicto, y quedarán asombrados con las historias que encontramos en medio del camino.

¿Qué mensajes quiere transmitir con el documental?

Queremos invitarlos a recorrer las carreteras de esa Colombia que hoy tiene una nueva oportunidad y otros caminos de diversidad natural, donde las puertas están abiertas para todos.

¿Con qué lugares incógnitos se encontró al realizar el documental?

El río Pato es una verdadera fantasía en medio de la selva, un cañón por el que hoy podemos navegar en medio de guacamayas, micos y una naturaleza completamente virgen.

¿Qué impacto tuvo en usted esta visita a lugares insospechados?

Para mí fue maravilloso saber que no hay que salir de Colombia para encontrar aventura, historias y paisajes paradisíacos, pero lo mejor fue poder viajar sin miedo por esta zona del país.

¿Qué opina usted de la riqueza natural de Colombia?

Uno se queda con la boca abierta. Cada lugar es más alucinante que el anterior. Es increíble que no conozcamos estos destinos.

¿Cuáles son los nuevos caminos de Colombia que encontró durante la grabación del documental que transmitirá Discovery?

Caminos de unión, de alegría y de nuevos comienzos.

¿Qué anécdotas tuvo durante la grabación de “Encontrando los nuevos caminos de Colombia”?

Me enfermé, me dieron cálculos biliares y me querían trasladar de San Vicente del Caguán a Florencia para operarme, pero ahí sí preferí viajar a Bogotá.

Durante la grabación del documental, ¿qué historia de emprendimiento le impacto y por qué?

Carlos, de Caguán Expeditions. Él es uno de esos personajes que te hacen pensar qué estoy haciendo yo como colombiano para trabajar por la reconciliación.

¿Cuánto duró la grabación y cuál día recuerda especialmente?

Fuimos primero cinco días de preproducción y luego volvimos cinco días de rodaje. Me encantó salir a montar bicicleta por unas carreteras larguísimas en medio de un clima perfecto y terminar la ruta en una cascada que tenía unas piscinas infinitas donde nos pudimos bañar. Estar ahí fue un regalo.

¿Cómo llegó a usted este proyecto de Discovery y por qué decidió realizarlo?

Este proyecto me encontró porque llevo toda la vida preparándome y visualizándolo. Es el proyecto de mis sueños. Cuando me contaron lo que querían hacer, no dudé un segundo en decirles que me iba con ellos. Desde que nacieron mis hijas, decidí hacer de mi carrera una herramienta para contar historias que merezcan ser contadas.

Durante su trayectoria profesional y periodística, ¿ha tenido algún recuerdo e impacto de alguna de las historias que ha desarrollado o investigado?

Muchas, todas me impactan desde algún lado, pero sin duda lo que más me ha marcado es ver que muchos jóvenes que han terminado en el conflicto son hijos de mujeres que tuvieron que dejarlos solos para salir a trabajar por ellos. De ahí la importancia de que las mamás trabajadoras busquemos las soluciones para no ausentarnos de casa.

¿Qué lección o aprendizaje le dejó la pandemia?

Aprendí que podemos trabajar desde casa y disfrutar de nuestras familias mientras hacemos lo que nos gusta.

¿Cómo cambió su rutina cuando llegó la pandemia?

Yo no sabía ni prender la lavadora, por fin tuve tiempo para ser ama de casa. Aprendí a cocinar, pero tengo unos jurados de cocina, de cuatro y dos años, más difíciles que Rausch.

¿Qué proyectos vienen próximamente para usted?

En mayo lanzaré Mamasotas, un portal web dirigido a esas mujeres que no queremos renunciar a la maternidad ni al trabajo. Un espacio donde encontrarán entrevistas, talleres, productos y servicios que les ayudarán a las mujeres como yo a ser más eficientes, porque la maternidad no puede ser solo un parto.