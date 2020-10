La actriz colombiana, quien interpreta a La Grilla en la serie " Perdida" de Netflix, nos cuenta de su personaje y el reto de construir el rol como antagonista.

La actriz colombiana María Barreto, quien interpreta a La Grilla en la serie “Perdida” de Netflix, habló con El Espectador para contarnos sobre la producción y el trabajo de construir su rol como antagonista.

María nos habló sobre su preparación en papeles que le exigen un gran nivel de realismo a la hora de manipular armas. “Llevo cinco años de preparación de armas, es algo que he hecho con tanta rigurosidad y por tanto tiempo desde ‘La Niña’, que fue la primera serie que yo hice y que fue importante en mi carrera; desde ahí me sigo entrenando en armas porque me encantan las armas”. (Le recomendamos: Ester Expósito: “Hay que mantener viva la lucha por la igualdad”).

La actriz señala que su personaje fue construido bajo elementos técnicos y reconoce este thriller como un regalo en su carrera.

“En este momento en mi vida, creo que los personajes también se construyen bajo elementos técnicos y no necesitan atormentar al actor, no necesitas ser un actor atormentado para interpretar un personaje, yo estoy haciendo una reinterpretación de esa realidad pero yo no me estoy convirtiendo en esa realidad” y concluye que la serie logró ese realismo porque todo el elenco está preparado para crear magia.

Puede escuchar también: Daniel Grao: “Deberíamos hacer más coproducciones entre Latinoamérica y España”.