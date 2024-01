María Becerra: “Hubo un tiempo en el que me odié a mí misma”

La artista argentina se presentó por primera vez en Colombia, en el Megaland 2023. Foto: Sebastián López

¿Cómo describe su estilo musical y qué la diferencia de otros artistas?

Para mí siempre es muy difícil esa pregunta, porque no sé, yo siento que hago de todo. Es bastante urbano, también es pop, que es como lo que más predomina, pero realmente me gusta hacer de todo. Me gusta hacer bachata, balada, salsa, reguetón, he hecho muchísimas cosas a lo largo de mi corta carrera y me encanta. Creo que me definiría como una artista muy versátil, que hace la música que siente. Depende como me levante ese día, depende lo que tenga ganas de escuchar y depende mi búsqueda artística. Siempre me ha costado mucho poder apegarme a un concepto, a decir este “álbum va a tener este concepto y no me voy a despegar de acá”. No he podido lograrlo todavía. Soy muy cambiante de parecer. Yo creo que de los géneros que más me gustan la bachata es uno de ellos. Me parece hermosa, es muy romántica y sentida. Me encanta como suena y se baila. Siento que es muy poética.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado en su carrera musical hasta ahora y cómo lo superó?

El mayor desafío que tuve en mi carrera musical, y que es algo que sigo teniendo todos los días, yo creo que es lidiar con esto que es el síndrome del impostor. Con no creerte lo que te dicen, me pasa demasiado. Lees hate (odio), te cruzas con hate constantemente. Hay momentos buenos y malos de los que la gente se apega mucho y critica demasiado. Tuve que entender que mis errores, diferente al resto de las personas, son públicos. No es como alguien que comete un error y queda de las puertas de su casa para adentro y a lo sumo se entera la vecina. Mis errores los sabe todo el mundo, aunque yo no quiera. Al principio me costó demasiado y me creía todo lo que me decían, creía que no merecía lo que tenía, que no tenía que dedicarme a esto, que era mala y me empiezo a odiar un poco a mí misma. Hoy en día por suerte es algo que dejé mucho de lado, trato de no involucrarme en las redes sociales y eso fue lo que más trabajo me ha llevado.

¿Cuándo fue la primera vez que se sintió así?

Yo creo que fue más o menos en 2021. Cuando ya estaba ahí terminando lo de la pandemia y estuvieron los primeros encuentros con el público. Mi carrera había empezado, así bien profesional, en 2019. Empecé a crecer, estaba por hacer un show, pero al final no lo hice y sucedió lo de la pandemia. Fue todo un año y medio en el que todos estuvimos encerrados, en el que no se hizo nada. Yo con dos años de carrera y no había hecho un show nunca. En 2021 me lancé a hacer mis primeros shows y fue terrible, yo no tenía experiencia en dar shows en vivo, no sabía bien, cómo manejarme o cómo alentar a un público. Me quedaba shockeada y ahí fue que sí recibí críticas muy duras.

¿Ha hablado de esto que sintió sobre el síndrome del impostor con otro artista?

La primera vez que me pasó eso me llamó J Balvin, fue la primera vez que me pasó que un artista, que no formaba parte de mi círculo de amigos, se preocupó tanto y pasó el umbral de simplemente ser un artista con el que estoy por colaborar a ser un amigo. Me sorprendió muchísimo, me hizo una videollamada y se preocupaba. Él ya lo atravesó mil veces, entonces sabía lo que yo necesitaba escuchar.

¿Cuál es su opinión sobre la industria musical actual?

Mi opinión sobre la industria musical actual es que siento que hay demasiada oferta. Muchos artistas todo el tiempo sacando canciones, cada dos segundos, no te terminas de aprender una y ya salió la otra, y no se le da tiempo a nada. Eso me apena muchísimo, yo sé que formo parte de eso y tengo una pelea en mi cerebro constantemente. Entre tienes que sacar música, porque es verdad que la gente también te olvida en dos segundos, porque aparecen 10 artistas nuevos, porque hay oferta de sobra, entonces como que tienes que estar al ritmo. Pero tampoco quiero sacar una canción y yo misma pisarla con otra canción mía y la gente ni siquiera se aprendió la otra. Antes alguien sacaba un álbum y por dos años no sacaba más nada, sacaba un sencillo y no sacaba más nada, la gente estaba todo el año con esa canción, se convertía en un himno y perduraba en el tiempo. Ahora es tan difícil que una canción perdure en el tiempo, es el hit del momento y el que se bailan en todos los videos y ya, pasa de moda y le preguntas a alguien en cinco meses la letra de esa canción y nadie se acuerda. Me encantaría que no suceda y mi objetivo es el día de mañana poder darme ese lujo, porque hay que tener un lugar para poder darse ese lujo de sacar música y no sacar nada por un año y medio, que la gente tenga eso para escuchar y que tampoco se olviden de mí.

¿Siente que la inmediatez de las redes sociales y el exceso de contenido tienen algo que ver con eso?

Yo creo que sí, el mundo de las redes sociales tiene mucho que ver con eso de la inmediatez. Y pensar que el contenido es muy largo, que la gente se va a aburrir, que tiene que ser más corto en 10 segundos. Ya no retenemos nada, ya no hay nada que capte nuestra atención, es re grave eso. Tienen más memoria a corto plazo, como que necesitamos cosas que nos recuerden todo el tiempo o que nos estén estimulando constantemente.

Vea: Sebastián Vega: “Tuve un momento muy oscuro y toqué fondo a nivel económico”

¿Cómo fue ese salto de YouTube, de las redes, a hacer parte de la industria musical?

Fue increíble, la verdad es otro mundo cuando pasé de hacer mis vídeos a dedicarme de lleno en la música. Fue algo bastante zarpado fue conocido un mundo mágico del que siempre forme parte porque desde chica que canto que canto en coros que voy a comer a musical o a obras de teatro, pero sacar profesionalmente mi música estar en el estudio a diario, eso no me pasaba antes y me enamoré por completo de eso me enamoré de todo lo que conlleva viste mi trabajo. Me encanta esto viste, me encanta dar entrevistas y me encanta hablar, me gusta el contacto con el público. Me encanta dar shows en vivo cuando estoy en el estoy haciendo una canción no veo la hora de que salga para cantarla en vivo no más y escuchar como la gente y la canta es todo todo es un mundo muy mágico y muy increíble, viste que a veces no puedo creer que que esa es mi realidad entendés, entonces fue un pasaje, no. Difícil la verdad, pero sentí que que había perdido un poco el tiempo viste. Dije que por qué no hice esto antes tipo que hice entendés el resto de mi vida tipo y está bien arranque muy joven, no tampoco es que arranqué a los 30 años. pero dije tendría que haber empezado con esto desde mucho antes.

Cuéntame sobre tu canción “Piscina”.

“Piscina” es increíble. Es una canción que tengo con Chencho Corleone y Ovy on the drums, y nació en Medellín, acá en Colombia. Nos juntamos en la casa de Ovy para conocer a su familia. Estábamos ahí viendo el atardecer, todo súper bonito, charlando de la vida y él me dice “ven, que te quiero mostrar unas canciones”. Fuimos a su estudio y me estaba mostrando algunas cosas y en eso me mostró “Pisicina”, que la escuché cantada por Jay Quiles porque había escrito la la intro. Eso era lo que había, la intro y el coro, era como la idea. Me enamoré de la canción, me gusta mucho la melodía y la letra, me atrapó muchísimo a la primera que la escuché. Me gustó el significado de lo que decía la canción y la grabé ahí. A Chencho le encantó también y a los meses grabó su verso. Llevó varios meses la canción en realizarse, como seis meses en total hasta que estuvo lista y la lanzamos. Ya con el vídeo musical lo hicimos en Miami (EE. UU.) y estoy contenta porque salió para el verano de Argentina, que es lo que más me gusta.

Vea: Antonio Sanint: “Me gusta reírme de mí”

¿Cómo es la relación con tu familia? ¿Sientes que ha cambiado algo desde que iniciaste tu carrera en la industria?

Lo único que cambió es la cotidianidad, como vernos todo el tiempo, vivir juntos. Yo ya emprendí mi rumbo y con tanto viaje, con tanta diferencia horaria ya no nos vemos tanto como antes. Todo cobró otro sentido, los valoro de otra forma ahora que lo tengo más lejos. Me pasa que de repente mi madre entendió lo que eran las videollamadas, el facetime, que nunca lo había lo había explorado. Cada vez que puedo me los traigo a los viajes conmigo, a que me acompañen. Mi hermana, al ser más chica, no tiene un trabajo donde debe tener horarios o pedir permisos. Ella misma es es su jefa y tiene la libertad de acompañarme, entonces me acompaña casi siempre. Mis papás me acompañan a donde pueden, pero siempre estamos conectados.

¿Te gusta la fama? ¿Sientes que te ha servido de algo?

Si eso sí, obviamente. No te puedo negar que si sos cantante y quieres que tu música sea escuchada tienes que ser un cantante famoso, viene de la mano de eso. Ser global o internacional termina repercutiendo en eso. No molesta, no es algo que me encanta tampoco. No me gusta estar así como bajo los flashes como quien dice, yo llego del aeropuerto y llego en condiciones muy malas, no me maquillo, llego vestida como me visto en mi casa y a veces llegar y que haya periodistas y muchas fotos, no me gusta mucho eso. Pero bueno, siento que es lo que me trajo a donde estoy hoy, son las consecuencias de entender eso. No me quejo en lo absoluto, obviamente me parece que hay límites. Hay momentos donde una está vulnerable o pasando una mala situación, que no está bien eso que te ataquen con celulares o con fotos. Siento que más allá de la fama va más en el respeto de la gente, en la mala educación de la gente también, pero la verdad no es que odio o detesto ser famosa, lo llevo bien.

Tú haces parte de la nueva generación de artistas en tu país. ¿Crees que la industria cultural y musical se vea afectada por el nuevo gobierno?

Yo realmente nunca opino de política. Siento que el arte está siempre en todos lados. Siempre se encuentran espacios para el arte, para la música, para compartir. En todos los gobiernos que han pasado siempre hubo lugar para el arte y para los artistas. Siento que va más en la gente, lo que uno quiere escuchar, lo que uno quiera apoyar y con quien uno crea que comparte valores.