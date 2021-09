María Jimena Duzán: “La actualidad no es solo política”

¿Cómo nació la idea de crear su primer pódcast “A fondo”, con María Jimena Duzán?

Todo pasó inesperadamente. Al día siguiente de haber renunciado a Semana me hicieron la propuesta, me comentaron que querían hacer un pódcast periodístico diario, algo así como lo que hacía en Semana en vivo. La verdad, al principio no les entendí muy bien, pero luego hablamos y me pareció muy interesante la propuesta de Spotify. Ellos buscaban a una persona que no fuera miembro de un diario, sino un periodista que no tuviera nada que ver con ningún medio. Así empezamos con esta experiencia, que cada día me atrapa más.

¿Qué temáticas específicas abordará este pódcast?

Este no es un programa de noticias diarias, porque para eso está la radio. El objetivo es buscar a fondo temas que sean de actualidad todos los días y puedan ser presentados en formatos distintos. Teniendo eso en cuenta, pensamos en ofrecer de lunes a viernes entrevistas como la de Sergio Fajardo, en el primer episodio, que se subió el martes, donde lo que prima es el debate sobre la reforma tributaria. También tendremos columnas sonoras y series todos los viernes, y vamos a iniciar con una sobre los sobrevivientes de la Operación Berlín, que en ese entonces eran unos niños y ahora son adultos.

¿Cuáles considera que son los temas actuales de la realidad colombiana que deben ser debatidos y cuestionados?

Creo que las situaciones más importantes que están afectando a las nuevas generaciones son la xenofobia, los temas tabú, los derechos que están siendo vulnerados en muchos momentos de la historia reciente, la comunidad LGBTI+, y uno de los más importantes: el medio ambiente, y no solo porque los líderes ambientales estén siendo asesinados, sino también por el significado que tiene el último informe que hicieron las Naciones Unidas para Colombia, que es realmente impactante... Todos estos temas los hablaremos en el pódcast.

“A fondo” incluirá entrevistas y debates, pero sobre todo investigación. ¿Cómo se armonizan estos ingredientes para llegar al producto final?

Siempre he sido una periodista de investigación; de hecho, el primer episodio del pódcast hace parte de una. Tuve acceso a una información que me dice que hay dos campañas que están siendo objeto de una persecución política diseñada por el cartel de la toga desde el 2016, y que esas campañas son las de Gustavo Petro y Sergio Fajardo, así que lo llamé, porque me parece que su caso es interesante, y sobre eso hice una entrevista. También se incluirán investigaciones como las que hice con Odebrecht. los Char y contra muchas otras mafias políticas que hay.

¿Cree que es importante que oyentes que no son necesariamente colombianos se enteren de la realidad del país a través de este pódcast?

Tengo que aclarar que, aunque el pódcast sea de actualidad colombiana, vamos a estar hablando sobre temas internacionales; por ejemplo, tenemos una serie muy interesante sobre Afganistán con Jon Lee Anderson; también tendremos visiones sobre qué es lo que esta pasando con la droga en Estados Unidos. Son otras miradas que posiblemente le lleguen a nuevas audiencias, y que no se quede solo en Colombia.

¿Cuál es el precio que se paga por hablar con la verdad en Colombia?

Uno muy alto. Eso es una lástima, porque periodistas independientes que sean capaces de decir las cosas por su nombre van a existir cada vez menos, porque se les cierran las puertas. A los poderosos no les gustan los periodistas que los increpan, y yo no tengo nada en contra de los ricos, pero sí contra la gente que abusa de su poder, sea quien sea. Estamos en un momento de transición en el que creo que van a sobrevivir más periodistas que medios, pero todavía los necesitamos. Estoy segura de que Colombia necesita un medio independiente donde los periodistas podamos decir nuestras cosas, y de eso solo queda El Espectador, y muy pocos medios similares.

Esta es su primera vez realizando un pódcast. ¿Qué retos le trajo esta nueva experiencia?

Cuando Javier Piñol me llamó a proponerme este proyecto yo no sabía mucho porque no tiendo a escuchar pódcast, pero estos últimos seis meses me puse a oírlos y entendí que este es un mundo nuevo, completamente distinto al que yo estaba acostumbrada. Poco a poco he entrado a este nuevo lenguaje, que también es una forma novedosa de hacer periodismo, y me ha ido conquistando poco a poco. Hoy entiendo que es una oportunidad para crear un nuevo lenguaje, sobre todo periodístico, porque en Colombia hay muy pocos pódcast periodísticos, así que esta puede ser una nueva forma de reinventarse a uno mismo, y también a la profesión.