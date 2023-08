Mariana Buelvas, presentadora de Zona Z: “No somos flojos. Nos movemos diferente”

Zona Z es el nuevo formato de El Espectador que comienza este martes 29 de agosto. Foto: Mauricio Alvarado

¿Puedes hablarnos un poco sobre quién eres y qué haces?

Mi nombre es Mariana, pero prefiero que me llamen Mar. Soy estudiante y trabajo para El Espectador. Este es mi primer trabajo “grande”. Soy orgullosamente de Montería, Córdoba, y vivo en Bogotá. Inicié mis estudios en 2019, por la pandemia tuve que detenerme casi un año.

Su generación ha crecido con Internet. ¿Cómo ha definido esto sus vidas?

Algo significativo de nuestra generación es la capacidad de conectarnos con los demás. Para nosotros es crucial la necesidad de establecer conexiones. Y creo que Internet nos ha permitido experimentar con otros tipos de vínculos que no sé si existían antes.

¿En qué podría diferenciarse la Gen-Z con otras generaciones?

Valoramos la diversidad. No nos aferramos a estereotipos. Buscamos ser auténticos pero no significa que esto sea al azar. Todo tiene su lógica. Decimos que hacer un “dump” (una galería de fotos aleatoria) tiene su ciencia. Verse casual está pensado. Nuestro perfil en redes sociales es una carta de presentación más que un simple álbum de fotos.

¿Y con los millennials?

Los millennials crecieron con grandes expectativas que no siempre se cumplieron, lo que nos diferencia. Vivieron el nacimiento de las redes sociales, ahí trataban de mostrar su mejor cara. Nosotros somos un poco más relajados, no tenemos que mantener apariencias. Sabemos que hay problemas más grandes de que mi amigo sea gay, o que alguien se vista distinto en la calle. Aceptamos que la situación en la que estamos no es idónea, pero vamos a hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Es una visión un poco menos fatalista.

¿Y qué opinas de esas personas que dicen que los Gen-Z son flojos o no aceptan las críticas?

Creo que eso es algo que siempre se les ha dicho a los jóvenes. Pero déjame hacer una defensa de mi generación en particular. Me gusta decir que somos como los artistas renacentistas, con al menos siete trabajos diferentes. Somos una generación multifacética que disfruta experimentar. A menudo nos pintan como flojos, pero eso no es cierto. De hecho, empezamos a trabajar más temprano y tenemos múltiples ingresos. Tenemos emprendimientos digitales, pódcast, proyectos. Nos movemos mucho, la verdad, solo que de una manera distinta.

¿Y en cuanto a las noticias? ¿Les aburren?

No es que las noticias nos aburran, sino que buscamos información rápida y constante. Para nosotros, estar informados es natural. Tenemos acceso a mucha información, y el temor a perdernos de algo (el FOMO) es fuerte. Consumimos noticias en plataformas no tradicionales. No es lo mismo buscar un TikTok a leer una noticia. Es que ya ni siquiera usamos Google para eso. Creo que es más un tema del formato que de las noticias en sí.

¿Ya que hablamos de noticias, cuál crees que es ese hecho noticioso que ha marcado a tu generación hasta ahora?

Sin duda el COVID. Muchos estábamos en el colegio o empezando en la universidad. Nos privó de momentos cruciales de nuestra educación y desarrollo personal. Cambió nuestra perspectiva de “lo normal”. También nos impulsó a buscar otras maneras de establecer vínculos. No es coincidencia que el boom de TikTok y de los streams en Twitch llegara en las cuarentenas. Así reaccionamos.

Hablemos un poco de Zona Z. ¿Por qué hacer parte de este proyecto?

Con Zona Z queremos llenar ese hueco que hay dentro de los medios, que hablen nuestro lenguaje y traten temas relevantes para nuestra generación. Muchas veces sentimos que los medios no se conectan con nosotros. Para mí ha sido un shock ver que en los medios hay mucha gente joven, pero hay pocos que experimentan con los formatos que nosotros consumimos en nuestro tiempo libre. Al final del día todos necesitamos tener información. Pero es importante decir que no es desechar lo viejo, sino entender que los formatos han cambiado.

¿Crees que los medios tradicionales generan cringe entre los Gen-Z?

Sí, en cierta medida. El cringe es algo muy difícil de explicar, pero que se identifica fácil cuando se ve. Y a veces los medios intentan hablar a las generaciones más jóvenes, pero pueden dar la impresión de querer agradar sin entender completamente su lenguaje o estética. Lo veo como un señor de 50 años que busca caerle bien a un grupo de 15. En este caso, Zona Z es un formato de nosotros para nosotros.

¿Y qué podemos esperar entonces?

Un poco de todo. La idea realmente es tener un espacio en el que nos sintamos cómodos hablando de temas importantes y no tan importantes, como las conversaciones que uno tiene con sus amigos en un bar, una tienda o en la sala de su casa.

