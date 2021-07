Mariana Gómez, al ritmo de la música y la actuación

¿Quién será Irma en esta segunda temporada?

Irma sigue con sus sueños y metas muy claras, pero también con esa dualidad de tener que pensar en cómo lograrlo sin tener que pasar por encima de nadie, al mismo tiempo cómo ponerse ella como prioridad. Ese es un dilema que tienen muchas personas a lo largo de la vida. Hay que tener en cuenta que Irma está creciendo; de pronto, cometerá un par de errores para aprender. Ese es un personaje maravilloso que me enamoró desde el primer momento. Es un personaje que ha crecido mucho desde la primera temporada y ya pasaron cuatro años dentro de la historia. Por eso ya no vemos a la misma Irma niña de antes, sino que la vemos más segura, más atrevida y más grande.

Pasaron cerca de dos años para volver a grabar la historia. ¿Durante ese tiempo tuvo herramientas para construir el personaje?

En la vida real también pasaron años, no fueron cuatro, como en la historia. Uno se sigue preparando como actor, pero no es como que uno haya durado esos dos años preparándose para este personaje, porque uno tiene otros proyectos y no teníamos los libretos. Nos avisaron nuevamente del rodaje unos días antes. Entonces, ahí fue cuando comenzó esa preparación y ver qué fue lo que escribieron, a ver qué les pasa a los personajes y ya uno comienza a prepararse basado en lo que está escrito.

¿Ha juzgado al personaje?

Uno no debe juzgar a nadie, debe entenderlo o, por lo menos, tratar de aceptarlo. No lo hago en la vida real mucho menos lo voy a hacer con mis personajes, pero tienes que comprender que aunque el personaje sea un asesino es cómo hacer para no juzgarlo. Es difícil. Obviamente, con Irma no he llegado hasta eso, pero en la actuación aprendí a no juzgar como tampoco lo debes defender. Cuando uno entiende de dónde vienen las acciones o esos comportamientos, simplemente, ya uno tiene que ser.

Mariana es de los pocos actores que realmente canta...

Para mí ha sido un regalo muy lindo, porque yo realmente canto desde que tengo memoria. En ese sentido, le puedo aportar todo a mi personaje. La preparación ha sido más que todo de aprenderme las canciones, ir al estudio, grabarlas, recordar que es la voz de Irma y no la de Mariana; eso es muy importante. En esta oportunidad tuve una compañía muy hermosa, que es la de mi amigo y compositor de grandes artistas internacionales como Kany García, o Andrés Cepeda y un montón de artistas más; entonces, junto a él compusimos una canción para mi personaje. Me encanta porque yo también soy compositora y creo que eso es un gran regalo: haber podido mezclar dos de mis grandes pasiones (la actuación y el canto) en un solo proyecto.

¿Cuál es esa canción que Mariana le regaló a Irma y en qué se inspiró?

Es una canción basada en la historia y en una situación en especial que le pasa a ella, porque Irma escribe una canción basada en algo que le sucede y esa fue la que nosotros le regalamos.

¿El canto o la actuación?

Afortunadamente es un caso hipotético y nunca me van a poner a escoger, ya que no podría elegir. Creo que soy privilegiada en que mis dos grandes pasiones puedan ir de la mano perfectamente, ya si fuera medicina y actuación en ese caso sí tendría que elegir una. Espero seguir llevándolas de la mano toda la vida.

¿Qué se lleva de Irma?

Siento que esta pregunta solo la puedo responder cuando se acabe la serie, pero siento que me llevo un gran aprendizaje de Irma y un gran crecimiento. Podría resumir en una palabra que es resiliencia. que es la capacidad de ver una oportunidad en un problema y resurgir de las cenizas.

¿Cómo ve a su personaje al aire?

A mi personaje siempre lo veo hermoso, porque yo amo a Irma. Yo soy muy autocrítica, pero La reina del flow me encanta, no me la pierdo. Normalmente no veo todo lo que yo hago, pero esta es diferente. Soy muy ñoña y vivo estudiando todo el tiempo; entonces, aprendo de los resultados, viendo y de la autocrítica. Es un ejercicio que hago siempre que me veo.

¿Por qué cree que “La reina del flow” le ha gustado tanto al público?

Para mí, esto es una historia de humanos, no una película fantasiosa. Tienen historias con problemas de seres humanos y con matices, con lo cual la gente se va a sentir muy identificada. Como todo ser humano, nos equivocamos, pedimos perdón; a veces nos perdonan y otras veces no. Se mezclan unos conciertos espectaculares con grandes canciones. Vendrán personajes que se les van a clavar en el corazón a cada uno.