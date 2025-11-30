30 de noviembre de 2025 - 09:58 p. m.
Marina Granziera: “Hoy, soy extranjera hasta en Brasil y me siento más parte de Colombia”
La periodista del Gol Caracol y Caracol Televisión será una de las presentadoras de la edición número 65 de El Deportista del Año de El Espectador y Movistar. En este capítulo de Claro Oscuro habla de su vida en Colombia, qué significa ser extranjero y cuenta la historia de sus hijas, las dificultades que vivió en su segundo embarazo.
