18 de diciembre de 2025 - 05:42 p. m.
Mario de Dr Krápula y su vida tras el exilio en Alemania
En su paso por Claro Oscuro,Mario Muñoz,la voz líder de la banda de rock DoctorKrápula, habla de los años que la agrupación vivió en el exilio por cuenta delas amenazas que recibieron por su visibilidad durante el estallido social del 2021.Habla, además, de su rol como papáy del recuerdo del “Pibe de mibario”, canción icónica de fútbol y rock en Colombia
