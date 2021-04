Martín Elías: el tránsito de artista a ídolo

El 14 de abril se cumplieron cuatro años de su fallecimiento. El hijo de Diomedes Díaz dejó diez álbumes, una calle con su nombre, una estatua cerca de la de su padre en Valledupar, y Caracol ya anunció una novela sobre su vida.

El día que nació ya estaba destinado a ser el ‘Gran Martín Elías’. Diomedes Díaz, su padre, realizaba una presentación ese 18 de junio de 1990 cuando se enteró que Patricia Acosta había dado a luz al cuarto hijo de ese matrimonio. Diomedes ordenó que se llamaría el ‘Gran Martín Elías’. Patricia solo lo registró como Martín Elías.

El ‘Cacique’ no se quedó con las ganas de llamarlo así y lo bautizó en la canción Mi primera Cana, dos años después de que naciera. Lo hizo en homenaje a Martín Elías Maestre, su tío, quien lo instruyó musicalmente. El mismo que falleció en un accidente de tránsito mientras Diomedes conducía.

“El Terremoto”

Diomedes lo llevaba, en sus primeros años, a parrandas y casetas para que lo viera cantar. Luego se enfermó con Guillain-Barré y esa tarea se la asignó a Rafael Santos, hermano de mayor de Martín. Diomedes vivió distanciado de la infancia de sus hijos por la cantidad de compromisos. Entonces Rafael pasó a ser la figura paterna de Martín. Él fue el que lo indujo en la música y del que aprendió el arte de cantar.

Luego de pasar por algunas agrupaciones, en 2006 se unió con el acordeonero Rolando Ochoa, hijo de Calixto Ochoa, aunque Martín lo había buscado solo para que le produjera un álbum. A Rolando le gustó su actitud, “cuando nadie daba un peso por Martín”. Grabaron su primer disco llamado Una nueva historia, en el que ya se vinculaban a lo que se denominó como la Nueva ola del vallenato.

Los inicios de Martín y Rolando, a pesar de ser hijos de grandes referentes en el vallenato, no fueron tan fáciles. Rolando cuenta que, en el Parque de la Leyenda Vallenata, los dejaron de últimos en una presentación, a las cinco de la mañana, cuando no quedaba casi nadie. Martín cantaba a todo pulmón. Rolando le decía que ya no tenían nada que hacer allí. Martín insistía. Le dijo que estaba practicando para cuando estuviera lleno.

Juntos grabaron cuatro discos y el último, lanzado en 2011, los sacó a la fama nacional. El Terremoto se sintió en Bogotá y otras partes del país. Ábrete fue la canción que más se escuchó. Y que todavía se escucha. El compositor de ese éxito fue el mismo Rolando Ochoa, que ese año se separó de Martín.

El Boom del momento

Juancho de la Espriella venía de grabar con Silvestre Dangond. Rolando se fue con Silvestre y Juancho se unió con Martín. Grabaron el Boom del momento en el 2012 y ese mismo año se casó con Dayana Jaimes, quien fue su esposa hasta sus últimos días.

Diomedes Díaz falleció el diciembre del siguiente año. Dayana cuenta que a Martín le dolió mucho esa muerte, porque fue el que menos disfrutó de su padre. Le dejó una canción que grabaron juntos, el estilo y el carisma del artista más popular de la música vallenata. Martín graba la Historia continua y luego recibe un premio en el Carnaval de Barranquilla.

Juancho de la Espriella, gracias a la fama adquirida con Silvestre Dangond, ayudó a expandir la música de Martín Elías por varias partes de Colombia. Diez razones para amarte fue la canción que más hizo eco a nivel nacional. También es la que marca la separación de esta dupla.

“Imparable”

El ‘martinismo’ le pidió volver con Rolando Ochoa. Así sucedió. El disco Imparables, que grabaron en 2015, se llevó a un lanzamiento en vivo en aquella tarima del Parque de la Leyenda Vallenata que Martín había pisado. Los patrocinadores desistieron a última hora. Martín le entregó su camioneta de 400 millones de pesos al productor del evento como garantía. “Ahí supe que ya él sabía pa’ donde iba”, cuenta Rafael Santos.

A Martín le preocupaba que el Parque no se llenara por completo. Poco antes de subir a la tarima apenas llegaba a la mitad. Se notaba el vacío dentro del Parque. Pero fuera de él estaba la otra mitad. La Policía estaba restringiendo el ingreso y cuando se dieron cuenta, hablaron con ellos para facilitarlo. Martín Elías subió al escenario con un amarillo total. Cerca de 25 mil personas asistieron a esa graduación del “Gran Martín Elías”.

Diomedes Díaz nunca lo acompañó a un concierto. Ese día lo hizo su segundo padre, Rafael Santos. Para él fue mucho más que el “Gran Martín Elías”. Para su mánager de los últimos años, Juan K. Vega, también lo fue. “Él no se creía lo grande que era. Cuando llegábamos a los aeropuertos y lo esperaban sus fans, creía que nosotros los habíamos contratado”, cuenta.

Con Juan K, “vivió la época de mayor éxito”, su momento imparable. Hizo una colaboración al lado de Fonseca con la canción Mi primera cana. La misma que Diomedes grabó y en la que lo menciona como el “Gran Martín Elías”. En septiembre de 2016 recibe la noticia de su nominación a los Grammy Latinos. Y al siguiente año lo nominan nuevamente con su último disco, Sin Límites, esta vez de manera póstuma.

Martín Elías dejó diez álbumes, una calle con su nombre, una estatua cerca de la de su padre en Valledupar y Caracol ya anunció una novela de su vida. Ese 14 de abril de 2017 viajaba por la carretera que conduce a Cartagena. Iba a encontrarse con su esposa y su hermano luego de una presentación. Un accidente de tránsito en esa carretera acabó con sus 26 años. La misma edad y la misma forma en que falleció Martín Elías Maestre, el tío de Diomedes, a quien su nombre hace homenaje.