Mateo Carvajal confesó por qué renunció a “La isla de los famosos”

Mateo Carvajal, el creador de contenido y deportista colombiano, se volvió tendencia en las redes sociales en las últimas horas tras su inesperada renuncia a “Survivor, la isla de los famosos”, un reality de supervivencia y habilidades físicas y mentales.

Carvajal, quien era uno de los participantes favoritos para llegar a la final de la competencia, dejó sorprendido a más de uno con la inesperada noticia que dio en el capítulo más reciente del programa. A pesar de que Tatán Mejía, presentador del programa, intentó persuadirlo para que no desistiera, el deportista paisa optó por hacerse a un lado y dejar atrás el juego, pues, según dijo, era lo mejor para su salud física y mental.

Ante los de comentarios y las críticas de una gran parte del público, Carvajal habló en sus redes sociales e informó el por qué de su decisión. “No es la primera vez que fracaso en algo en lo que me tenía confianza. Esos momentos son bien jodidos, pero bien potentes al momento de prepararse y formarse para lo que viene. ¿Cosas positivas? Me puedo quedar aquí, destacándoselas todas. Siempre es más lo bueno que lo que queda pendiente o por corregir”, comentó el paisa en un video publicado a través de su cuenta de Instagram.

El creador de contenido también confesó sentirse fracasado tras su salida voluntaria del reality, sin embargo, agradeció al programa por la inolvidable experiencia. “Acabé de ver el capítulo, siento un montón de cosas, es una mezcla de sensaciones como derrota, fracaso, decepción. También, mucha gratitud, porque es un formato excepcional y lo que hay detrás de ese ‘reality’, es gente con mucha preparación”.

El antioqueño aseguró que esta decisión la ha asumido de una forma tranquila y afirmó no estar afectado por las críticas u ofensas que ha recibido en sus redes sociales. “Los malos comentarios no me afectan mucho. Yo no soy nuevo en esto, no soy nuevo acá”.

Por último, el influenciador aplaudió a quienes se quedaron en la isla y no renunciaron, pues reconoce que es una competencia difícil de afrontar. “Los que se quedaron en la isla, mis respetos. Se los dije, antes de salir: – Ustedes me ganaron, son más grandes por no renunciar y quedarse acá. Por hacer el esfuerzo que yo no pude -. A ellos, felicitaciones, son de admirar”, concluyó Carvajal.

¿En qué año Mateo Carvajal ganó El Desafío?

Mateo Carvajal fue el ganador del Desafío 2017: Súper Humanos, Cap Cana. Esa fue la decimocuarta temporada del reality show colombiano producido por Caracol Televisión.