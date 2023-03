“Me encantan las intravenosas”, otro irresponsable consejo de Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow se ha dedicado a dar consejos sin sustento médico que muchos expertos tildan de inseguros y muy peligrosos. Foto: Bang Showbiz

¿Qué le pasa a Gwyneth Paltrow? La actriz, de 50 años, defensora a ultranza de la vida sana, la alimentación consciente y el bienestar se ha dedicado a dar recetas, hablar de prácticas poco saludables y a dar consejos a millones de personas que la siguen, sin ningún sustento médico.

Lo que comenzó como un newsletter semanal, en el que daba consejos de estilo, viajes, ejercicios y nutrición se convirtió pronto en un negocio: Goop, su marca de productos avaluada en más de US$250 millones. Desde esa marca promociona polémicos artefactos, cuestionables productos y recomienda terapias, que según ella están respaldadas por un equipo de expertos, pero que la comunidad médica rechaza. Muchos la acusan de decir cosas absurdas con el único fin de vender más.

Cada vez que Paltrow comenta sobre alguna terapia extraña y la polémica se dispara, Goop, que también tiene revista impresa, pódcast y hasta una serie en Netflix, consigue que las ventas suban.

La dueña de la millonaria empresa acaba de facturar gracias a una última locura. Aquí las 5 cosas más cuestionadas de la actriz de Hollywood, que encontró en su negocio personal la riqueza que le fue esquiva cuando se dedicó de tiempo completo a la actuación.

1. “Me encantan las intravenosas”

Esta semana en el pódcast “El arte de estar bien”, con un reconocido médico llamado Will Cole, Paltrow dijo que su rutina de bienestar, además de alimentos orgánicos, cero carne, ayunos, etc… recurría a unas terapias que alertaron al gremio de la salud, que recomienda a todas las mujeres no hacerlas.

“Me encantan las intravenosas”, y estuvo en la entrevista mientras se hacía una de esas terapias. “Me estoy avergonzando (….) he sido una de las primeras en adoptarlas (…) mis favoritas son la de glutatión y fosfatidilcolina”. El primero es un potente antioxidante que el cuerpo deja de producir y si es tomado por vía oral no es absorbido y el segundo, dice ella, acaba con la grasa localizada. Unas terapias muy peligrosas de las que ya había advertido la autoridad sanitaria en Estados Unidos: “Estos productos son potencialmente inseguros e inefectivos”; dijo In Kim, uno de los científicos en la página web de la entidad. En Filipinas, donde se pusieron de moda hace muchos años, fueron prohibidas desde 2011. Se han reportado muchos casos de efectos secundarios por la aplicación de estas sustancias.

2. “Vivir con el peso mínimo”

En otra ocurrencia, la actriz aseguró en un artículo, publicado en su página web, que “las personas deben aspirar a vivir en el extremo más bajo de su rango de peso, algo que viene determinado genéticamente”. De inmediato le llovieron las críticas. Científicos de la Universidad de Cambridge criticaron a Paltrow por promover la delgadez extrema y los trastornos alimenticios.

Giles Yeo, médico de Londres, dijo que “estar lo más flaca posible es confuso e irresponsable”. “Es irresponsable porque la idea está muy abierta a interpretaciones erróneas, especialmente para las jóvenes susceptibles a los trastornos alimentarios. El problema con muchas de las recomendaciones de Goop es que no se basan en la ciencia, sino en la pseudociencia”, refutaba el científico inglés. En Tiktok la acusaron de ser una “mamá almendra”, el término utilizado para hablar de adultos que fomentan desórdenes alimenticios en sus hijos.

3. Sopa a la medianoche

Paltrow promueve a los cuatro vientos el ayuno intermitente, dice que toma mucho caldo de hueso sobre la medianoche porque “como algo que no me suba el azúcar en sangre, me muevo una hora al día, mi cena es basada en vegetales y me cepillo en seco”. Varias anotaciones.

El ayuno intermitente, que se puso de moda para perder peso, no ayuda en ese objetivo y tiene una consecuencia aún peor: promueve la pérdida de músculo, según una investigación publicada en la revista JAMA Internal Medicine, que hizo uno de los estudios más rigurosos sobre restringir la alimentación por espacios prolongados de tiempo. “Es posible que los beneficios de la alimentación con tiempo restringido sean menores de lo que creíamos o que solo se obtengan mejores resultados cuando comemos a una hora más temprana”, señaló Courtney Peterson, investigadora de la Universidad de Alabama, campus Birmingham, quien estudia el ayuno intermitente. Lo que recomiendan los médicos es no saltarse ninguna comida y tener una dieta equilibrada.

4. Baños vaginales de vapor

La actriz también recomendó los baños de vapor vaginales con una mezcla de hierbas con supuestas propiedades curativas y desintoxicantes, que, según aseguró, limpian de forma completa el útero, equilibran las hormonas y liberan de todo tipo de infecciones. Los médicos advirtieron que no solo había un riesgo alto de quemaduras, sino que eso no tenía ningún efecto.

La profesora de Ginecología de la Universidad de Sidney, Deborah Bateson, declaró que “más allá del riesgo de sufrir quemaduras, hay muchas otras consecuencias cuando se llevan a cabo estas prácticas”. Algunas de ellas son la alteración del ecosistema vaginal donde viven las bacterias buenas, aumentar la sensación de sequedad y reducir las barreras naturales de defensa de nuestro cuerpo. Para prevenir este tipo de problemas.

5. Huevos de jade

Gwyneth Paltrow recomendó usar unos huevos de jade vaginales asegurando que ayudan en el control de la vejiga, regulan la menstruación y equlibran las hormonas, además claro, de mejorar la vida sexual. Vendió miles por 140 dólares cada uno y tiempo después fue condenada por publicidad engañosa por la fiscalía del distrito de Orange County, en California. “Es importante exigirle responsabilidades a las compañías por sus informaciones infundadas, especialmente cuando esos mensajes tienen el potencial de afectar a la salud de las mujeres”, dijo el fiscal del distrito Tony Rackauckas. Jen Gunter, ginecóloga de San Francisco, especializada en salud vaginal cuestionó a la actriz y dijo que la práctica era muy riesgosa. “Te estás metiendo una piedra porosa, con bacterias… y además dormir con eso dentro de ti no es una solución y puede causar daño, los músculos vaginales se fortalecen con ejercicios musculares”. Paltrow tuvo que devolver el dinero a quienes le reclamaron y pagar una multa.