¿Quién no ha tenido un mal día? la verdad es que la mayoría de los días los seres humanos, se enfrentan a situaciones que desequilibran sus emociones, desencadenando comportamientos asociados al mal carácter, depresión, frustración y episodios de ansiedad. Cada persona reacciona de una forma diferente, y aunque pueden desenvolverse en escenarios similares, el comportamiento “varía en función de las circunstancias”. A veces el problema no está enfocado en lo que está pasando, sino en la forma como se está asimilando, de ahí que quien controle la situación no es el individuo, sino la dificultad en sí misma. Le puede interesar: Meditación guiada para eliminar la mala energía

Reflexionar sobre lo que sucede en el entorno, es uno de los mecanismos que se pueden adoptar para equilibrar patrones de conducta que son circunstanciales. Por esta razón, el ejercicio de la meditación mezclado con un análisis basado en la razón y en la consciencia del individuo, puede crear una alternativa de “defensa” o de “entrenamiento” para responder mejor a las eventualidades que pueden darse en cuestión de segundos con el trabajo, la familia, y la pareja. No deje de leer: Meditación guiada para dejar de procrastinar

A continuación, le recomendados tres meditaciones que pueden ayudarle a equilibrar su energía, y a enfrentar las situaciones de su diario vivir con más calma, tolerancia, reflexión y paciencia:

Meditación guiada de 5 minutos para controlar impulsos

En este nuevo encuentro con usted mismo, trabajará en sus fatigas mentales, estrés y en el control que debe darle a sus emociones. Analice, respire, desbloquee, tome decisiones y póngale pausa a su mente antes de tener una mala reacción. ¡Namasté!

Meditación guiada para los momentos difíciles

En esta meditación trabajaremos en cómo afrontar situaciones que afectan la relación que tiene con usted mismo y su entorno. Un ejercicio de relajación y consciencia que lo llenará de fuerza interior.

Meditación guiada para soltar la ira

En esta meditación le enseñaremos a controlar la ira mediante un ejercicio de consciencia y perdón con usted mismo. Además, aprenderá a evitar que se desarrollen sentimientos de odio, impotencia, llanto e incluso crisis severas de estrés, con situaciones que se den en su cotidianidad.

