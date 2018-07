Meghan de Sussex asistirá a la final de Wimbledon para animar a Serena Williams

EFE

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, animará a su amiga Serena Williams en su décima final en Wimbledon este sábado contra la alemana Angelique Kerber, anunció este jueves el palacio de Kensington. (Lea: El vestido de Óscar de la Renta de Megan Markle)

El domingo, los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, presenciarán la final individual masculina, todavía por decidir.



Este viernes, a partir de las 2:00 p.m. se enfrentan en semifinales el estadounidense John Isner contra el surafricano Kevin Anderson y luego el español Rafael Nadal con el al serbio Novak Djokovic.



Hace dos meses Serena, quien busca su octavo título en Wimbledon, acudió a la boda de Meghan y Enrique en Windsor, y ahora la duquesa de Sussex quiere presenciar el duelo final, en el que la estadounidense de 36 años, que dio a luz hace 10 meses, se ha convertido en la primera madre en llegar a la última ronda del torneo, desde la australiana Evonne Goolagong en 1980.



De ganar este sábado, Williams sería la primera jugadora madre en levantar el plato Venus Rosewater, desde que Goolagong triunfó hace 38 años.



Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, presenció el triunfo de su esposa Williams este jueves en la central, cuando venció a la alemana Julia Goerges por 6-2 6-4 en una hora y 10 minutos.



La pareja anunció el nacimiento de su hija Olympia en septiembre. Y tras la victoria reconoció que se sentía emocionada. "Es una locura, ni siquiera sé cómo sentirme. No esperaba hacerlo tan bien en mi cuarto torneo después de 16 meses de ausencia".



"Esto no era inevitable para mí, tuve un embarazo realmente difícil y tuve varias cirugías, casi no lo consigo. Recuerdo cuando ni siquiera podía caminar hasta mi buzón de correo, así que definitivamente no es normal estar en una final de Wimbledon", comentó Serena.