Melody, de “El baile del gorila”, ya es madre y publicó la primera foto de su bebé

Melody, la intérprete de "El baile del gorila”, se convirtió en mamá. Foto: Redes sociales

La cantante y actriz española Melodía Ruiz Gutiérrez, conocida como Melody, dio a luz a su primer bebé y compartió algunos de los momentos posteriores al parto. La española se hizo conocida por la canción “El baile del gorila”, lanzada en 2001 con el disco “De pata negra”, y que con tan solo 11 años la llevó a ser nominada en los Premios Grammy Latino, en la categoría de Mejor álbum infantil.

Más adelante, la cantante forjaría también una carrera en la actuación, participando en producciones televisivas como “Arde Madrid” (2018) y películas como “Ahora o nunca” (2015). Ruiz tiene seis discos de estudios, el último lanzado en 2014. La noticia de su embarazo la dio a conocer el pasado 1 de diciembre.

Lea: Así se ve Melody en la actualidad, la cantante del “Baile del gorilla”: será mamá

“Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción!!! Viene bebé a bordo!!! Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos superfelices y me encanta poder compartirlo con vosotros!! Ha sido un año lleno de muchas alegrías y esta la que más”, escribió en su cuenta de Instagram al dar el anuncio de su embarazo.

Más sobre Gente Mamá youtuber que daba consejos de crianza fue condenada por maltrato infantil Los fiscales compararon las condiciones con las que mantenía a los menores, con las de los campos de concentración. Conocer más Mamá youtuber que daba consejos de crianza fue condenada por maltrato infantil Camilo y Evaluna anunciaron su segundo hijo y este será su nombre, ¿qué significa? Dos años después del nacimiento de su primera hija, a la que llamaron Índigo, revelaron que llegará un cuarto integrante a la familia. Leer más Camilo y Evaluna anunciaron su segundo hijo y este será su nombre, ¿qué significa?

El bebé de Melody

El pasado 18 de febrero la cantante compartió en redes sociales que su bebé ya había nacido. La española compartió el primer vistazo de su primogénito o primogénita, del cual no ha revelado su nombre. “Y llegó el gran día!!!! Me declaro completamente enamorada. Te amamos con todo el corazón”, escribió.

Le puede interesar: Kagney Linn Karter y su paso por la industria del cine para adultos

Melody compartió una imagen el día después de anunciar el nacimiento de su bebé en la que se ve cómo va su posparto. La española aparece acostada con dos pizzas en frente de ella, la imagen es acompañada del texto: “Postparto; Deseos de comer Pizza…”.