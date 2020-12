“Mi presente”, el nuevo álbum de Noel Schajris

El cantante argentino cuenta cómo fue el proceso creativo de su disco, del que ya se han escuchado sencillos como “Vacío” e “Infinitamente tuyo”.

Cuéntenos un poco sobre el proceso creativo de su álbum “Mi presente”.

Ha sido un proceso muy lindo para mí, porque de alguna manera es abrazar completamente lo que soy y hacer las paces con un montón de cosas. Es un disco muy catártico. Me di rienda suelta como cantante, más que nunca, no me puse límites a la hora de producirlo y eso hizo que fuera muy divertido a la hora de grabarlo, lanzarlo, compartirlo y hacer los shows online. Todo lo que implicó este proceso de hacer el disco me dejó muy satisfecho y feliz.

¿Hay cosas de su pasado con las que no se ha podido reconciliar?

Siento que este año fue una invitación a una introspección que por momentos puede ser desafiante, pero así mismo ha sido muy importante y liberador. Por eso creo que este es un disco tan especial… mi pasado me ayudó a construirlo y quedé reconciliado conmigo después de todo este proceso.

¿Usted vio esta situación de confinamiento como una oportunidad o una limitación?

Hay una frase que le atribuyen a Einstein que dice: “Todas las crisis son grandes oportunidades”, y creo que lo que quiso decir con esto es que no hay qué maldecir las crisis, sino darles la bienvenida, porque más que tragedias, muchas veces pueden traer cosas buenas. Este año ha sido muy claro que, sin duda, la vida me presentó la oportunidad de imaginar, replantear y crear un montón de cosa, tanto a nivel personal como profesional. Había dos caminos: no hacer nada y desaparecer, o tomar este momento como inspiración para replantear la relación que tengo con mi público.

Para usted, como músico, ¿qué tan importante es el silencio a la hora de crear?

Es de las cosas más importantes. Hay una frase que dice: “La música no está solamente en las notas, está en el silencio entre las notas”, y estoy convencido de que la música es eso… yo disfruto mucho de estar conmigo mismo, esos momentos de silencio, de respirar y de recibir respuestas, porque el silencio muchas veces se encarga de darlas.

¿Cuál fue la primera idea que tuvo para crear su plataforma web?

Estaba grabando el disco, y dije: “Quiero que este disco tenga CD”. Me rehusé a que solo se escuchara a través de las plataformas digitales y quise también hacerlo en físico. Además de eso, quise que también tuviera una versión en vinilo, pero luego pensé en cómo iba a hacer para vender todo eso en físico, y se me fueron ocurriendo más cosas, quería una plataforma donde pudiera tener a mis fans enterados de todo, enviarles saludos, y así fue como me di cuenta de que necesitaba un espacio para que todas estas ideas confluyeran. Así nació mi plataforma.

Mencionó que da clases a través de su plataforma. ¿Qué aprende usted a través de la enseñanza?

Muchísimo. Enseñando canto aprendí un montón, y no solamente ahora, sino también cuando llegué a México di clases de canto siete u ocho horas al día, y gracias a eso fortalecí mis conceptos y mi voz también… enseñar fue una gran escuela y lo sigue siendo.

Publicó álbumes de forma paralela como solista y con el grupo Sin Bandera. ¿Era muy claro para usted cuál era el estilo de cada uno?

Una gran parte de mí está en Sin Bandera, así como le pasa a Leo; la esencia de nosotros está ahí, y cuando nos juntamos y se forma esa tercera energía llamada Sin Bandera. Hay partes reconocibles mías en el grupo, e indudablemente dentro de “Mi presente” la gente va a escuchas muchos elementos de Sin Bandera, además, las canciones del disco están escritas en un período en que estaba muy metido con la banda también. Creo que escuchas a Sin Bandera en Noel Schajris, y a Noel Schajris en Sin Bandera.