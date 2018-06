Millie Bobby Brown se recupera satisfactoriamente de su rodilla

BANG Showbiz

Este fin de semana, Millie Bobby Brown publicó en sus redes sociales un anuncio, sin entrar en demasiados detalles, en el que contaba que había sufrido un accidente en el que se había lesionado la rodilla. Al margen de la preocupación por su salud, los fans de 'Stranger Things' comenzaron a imaginarse lo peor en vista de que la noticia llegaba pocas semanas después de que los responsables de la serie de Netflix anunciaran el inicio de la producción de la esperadísima tercera temporada.



En el video que la actriz publicó en su cuenta oficial de Instagram, cuenta que nunca en su vida se había roto un hueso hasta ese momento, y que los doctores le habían recomendado reposo, razón por la cual no pudo asistir a los premios MTV Movie.

Sin embargo, el resto del reparto aclaró este sábado a su paso por la alfombra roja de los premios MTV Movie & TV Awards, que Millie sigue conservando los ánimos y todo apunta a que regresará al trabajo muy pronto, por lo que el estreno de los nuevos capítulos no tendría por qué retrasarse.



"Está muy animada... aunque es bastante complicado", apuntó con prudencia Finn Wolfhard, el encargado de dar vida a Mike, el interés amoroso de Millie en la ficción.



"Se va a recuperar muy pronto", dijo Sadie Sink, que se incorporó a la historia en su segunda temporada como la nueva chica de la pandilla. "Es muy mala suerte que se haya hecho daño en la rodilla. Creo que se resbaló; no sucedió en el set, pero se rompió algo. Ya está mejorando".



Mientras la artista se encuentra de baja, sus compañeros han estado muy pendientes de ella para mantenerla al día de cómo se desarrollan los acontecimientos durante el rodaje gracias a las nuevas tecnologías.



"Espero que esté bien. Le hemos estado enviando muchos vídeos y postales y ese tipo de cosas", añadió Noah Schnapp, Will en la serie.



En un principio se esperaba que la actriz estuviera presente junto a sus amigos en la entrega de premios que se emitirá este lunes y en la que está nominada como 'Mejor Intérprete en una Serie'. Sin embargo, al final tuvo que cancelar su asistencia por motivos de fuerza mayor.