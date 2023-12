Miss Universo Colombia abrió inscripciones: estos son los requisitos

Con 28 años, Camila Avella cumplió el sueño de ser Señorita Colombia y ahora representó al país en Miss Universe 2023. Foto: Cortesía

A través de sus cuentas en redes sociales, la organización Miss Universe Colombia anunció la invitación a participar de la edición 2024 del concurso. Entre todas las aspirantes y representantes de los 32 departamentos, se escogerá a quien llevará la banda con el nombre del país para participar en la próxima edición de Miss Universe.

Miss Universo Colombia 2023

“Ahora no hay límite de edad. Estamos haciendo un llamado a esas personas que deseen ser parte del equipo de Miss Universe Colombia, que serán diferentes directores de regiones, de ciudades. Sí debo decir que cuando llegamos al concurso vimos que hay niñas que se sienten solas, entonces les conseguimos esos directores que van al lado de ellas”, dijo Natalie Ackermann, directora de Miss Universe Colombia.

Para representar a su departamento y ser prestigioso concurso de belleza, debe seguir un proceso de inscripción que se inicia diligenciando un formulario. Este ya se encuentra disponible en la página oficial del certamen.

Requisitos para inscribirse a Miss Universo Colombia 2023

Tener nacionalidad colombiana

Ser mayor de edad

Ser reconocida médica y legalmente como mujer en Colombia, así como en el lugar donde se llevará a cabo el concurso de Miss Universo 2024.

Pertenecer al departamento o ciudad que representa, ya sea porque la candidata, sus padres o sus abuelos hayan nacido ahí, o porque vivió en el departamento durante los últimos seis meses.

Garantizar que goza con buena salud mental y física para poder participar plenamente y sin limitaciones en las actividades del Concurso, en el evento en que sea seleccionada.

No haber concursado anteriormente en Miss Universo, ni ser la titular actual, primera o segunda finalista en ningún otro concurso nacional o internacional.

No ser titular, la primera o segunda finalista de ningún otro concurso nacional o internacional a partir de noviembre de 2023.

No haber posado desnuda para fotografías o videos ni haber sido modelo webcam, o haber participado en materiales de contenido lascivo, o haber aparecido bajo el influjo de drogas en cualquier medio de comunicación.

¿Quiénes la Miss Universo Colombia 2023?

Camila Avella, de 28 años, fue la representante del país este 2023. La nacida en Yopal se convirtió en la primera Miss Colombia en estar casada y además ser madre, algo que antes era imposible por algunas restricciones que tenía el mismo evento.

Avella se casó en el 2020 con el empresario Nassif Kamle, quien se dedica a la industria textil. Su boda fue sutil, pues la pandemia hasta ahora estaba comenzando a golpear fuertemente al mundo entero y la ceremonia fue íntima. Luego de algunos meses, Camila hizo público que estaba esperando a su primera hija, a quien decidieron llamar Amelia.

“Me siento orgullosa porque le estoy mostrando no solo a Colombia, sino al mundo, que a nosotras las mujeres no se nos debe estigmatizar o encasillar en un solo lugar, ya que nosotras podemos lograr todos los propósitos que tengamos y que nuestras familias no son un impedimento. En mi caso mi hija es mi mayor motivación y por supuesto mi esposo que me acompaña en cada momento. Me siento con una responsabilidad porque represento a las madres colombianas”, comentó a los medios.

Para la edición de Miss Universe 2023, la colombiana estuvo en el top 5. La corona se la terminó llevando Sheynnis Palacios, la representante de Nicaragua.

