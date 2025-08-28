No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias

Home

Entretenimiento
Gente
28 de agosto de 2025 - 06:17 p. m.

Moneda: “La mayoría de directivos niegan sus vínculos con las barras futboleras”

En su paso por Claro Oscuro, Jorge “Moneda”, otrora líder de los Comandos Azules, una de las barras más populares de Millonarios, habla, entre otras cosas, de los vínculos de los directivos de los equipos del fútbol colombiano con las llamadas “barras bravas”, de las crisis por la que pasa el equipo azul y de faceta como padre.

🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Joseph Casañas Angulo

Joseph Casañas Angulo

Daniela Rojas

Daniela Rojas

Laura Sánchez Useche

Temas Relacionados

Moneda

Jorge 'Moneda'

Barras bravas Millonarios

Millonarios

Fútbol colombiano

Comandos Azules

Equipos fútbol colombiano

Claro Oscuro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar