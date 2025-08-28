Moneda: “La mayoría de directivos niegan sus vínculos con las barras futboleras”

En su paso por Claro Oscuro, Jorge “Moneda”, otrora líder de los Comandos Azules, una de las barras más populares de Millonarios, habla, entre otras cosas, de los vínculos de los directivos de los equipos del fútbol colombiano con las llamadas “barras bravas”, de las crisis por la que pasa el equipo azul y de faceta como padre.