El actor cubano falleció el viernes 15 de octubre en un hospital de Miami, la misma ciudad donde residía desde hacia varios años. Su muerte tomó por sorpresa a colegas y amigos cercanos, ya que el artista se encontraba trabajando con la cadena Telemundo en el área de escenografía.

Un aparente ataque cardiaco fue la causa por la que lo internaron, sin embargo durante su hospitalización entró en coma y el viernes sufrió una embolia pulmonar, un padecimiento que bloquea una arteria pulmonar y que puede darse de forma repentina. La noticia de su fallecimiento fue dada por su ex esposa Edith Massola y su hija Paula, fruto de esa relación. Ambas le dedicaron unas palabras.

“Algunos dicen que tengo tus labios, y tu nariz, los que te conocían y han conversado conmigo me decían que les recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo. Tengo q usar la imaginación, esa que dicen que también heredé de ti, para crear escenarios contigo donde te veo después de tanto tiempo, de pequeña a veces lo hacía: que aparecías en mi escuela, o q llegabas de sorpresa, o te visitaba yo, esos escenarios son llenos de anécdotas divertidas, quizás tú también los creaste en tu mente en algún momento… y quizás existen en algún lugar.”

A lo que agregó: “descansa papá, paz y luz para tu alma te deseo con todo mi corazón. Ojalá donde estés leas esto”.

El actor se encontraba junto a su actual esposa, la también actriz colombiana Anna López, con quien llevaba 11 años de relación y un niño de 9 años de edad.

El actor había sido conocido por sus papeles “La viuda de la mafia”, donde actuó junto a Carolina Gómez, así como “Chepe fortuna”, “Amor de carnaval”, “Sinú, río de pasiones”, “El clon”, entre otras.