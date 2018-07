Muere Annabelle Neilson, la amiga de Kate Moss y musa de McQueen

BANG Showbiz

La alta sociedad londinense ha quedado conmocionada ante la noticia de que el cuerpo sin vida de Annabelle Neilson había sido encontrado en su lujosa casa de Chelsea, Londres, el pasado jueves, cuando una ambulancia acudió a la vivienda tras recibir una llamada de altera. La antigua modelo reconvertida en estrella de telerrealidad murió a los 49 años por causas aún desconocidas, pero la policía ya ha descartado que su muerte se produjera en circunstancias sospechosas.



Annabelle Neilson formaba parte de la aristocracia británica -su abuela paterna era prima lejana de la Reina Madre-, pero para el gran público era conocida por su papel de musa del fallecido diseñador Alexander McQueen, por su amistad con la top-model Kate Moss y por su participación en el reality Ladies of London.



Su vida estuvo marcada por los excesos: con 16 años comenzaron sus problemas de adicción a la heroína y otras sustancias que solo consiguió superar siendo adulta y, en 1994, su boda con el acaudalado Nat Rothschild -heredero de la fortuna del banquero Jacob Rothschild- supuso un pequeño escándalo debido a que la joven pareja se fugó a Las Vegas para casarse sin el consentimiento de los padres de él, que no veían con buenos ojos la decisión de su único hijo. La unión duró solo tres años y se vio definida por escándalos de todo tipo.



Tras su divorcio Annabelle mantuvo una relación con Lord Edward Spencer Churchill, hermanastro del duque de Marlborough, en unas declaraciones previas a su fallecimiento ella misma confesaba que Alexander McQueen -abiertamente gay- había sido su verdadero gran amor.



"Era mi hermano, mi chico, mi alma gemela. La mayoría de la gente se refería a mí como la señora de McQueen. A menudo dormíamos en la misma cama. Lo cierto es que fui más feliz a su lado que con cualquier otra persona. Hacia el final me pidió que me casara con él y le dije que no. Desearía no haberlo hecho", confesaba apenada la modelo, quien fue supuestamente la última persona que habló con el diseñador antes de su suicidio en 2010.



La semana pasada Annabelle realizaba una rara aparición pública precisamente para acudir al enlace de su expareja Edward Spencer acompañada de su íntima amiga Kate Moss, a quien siempre se refería como su "hermana".