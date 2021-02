El mexicano, de 67 años, también era reconocido por su trabajo como actor de doblaje.

Murió Ricardo Silva Elizondo. El actor de doblaje y cantante de la banda sonora de “Dragon Ball Z”, falleció el domingo pasado.

La noticia fue confirmada por los representantes del artista mexicano, quienes en las redes sociales de Silva Elizondo publicaron el mensaje “A mis amigos y seguidores, gracias, gracias y más gracias por su amor, su apoyo, su confianza, gracias por una vida llena de luz. Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello. Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música”.

Ricardo Silva, quien interpretaba “Chala head Chala”, tema principal de “Dragon Ball Z”, había sido hospitalizado la semana pasada por coronavirus.

El artista mexicano, de 67 años, deja un gran legado en la industria de la animación latinoamericana, pues también interpretó las canciones de apertura de “Digimon”, “Los súper campeones”, “Chip y Dale al rescate”, “Inuyasha”, “Gasparín”, “Winnie Pooh” y “Las tortugas ninja”, entre otros programas.

Por su bagaje laboral, Ricardo Silva Elizondo era invitado constante en convenciones y eventos relacionados con el mundo de los cómics y la animación.

Como actor de doblaje, trabajó en “Scary Movie 3”, “Los Ángles de Charlie al límite”, “Miss simpatía”, “Matrix”, “Los Muppets”, “Bob el constructor” o “Las chicas superpoderosas”, entre otras producciones.