Murió Alan White, baterista de Yes, a los 72 años

El veterano y legendario batería inglés Alan White, del grupo británico de rock progresivo Yes, falleció a los 72 años, según indicó este viernes la banda en su cuenta de Twitter.

El grupo no especificó el motivo del fallecimiento del músico, sino que menciona una breve enfermedad como causa de la muerte, al tiempo que los integrantes de Yes indican que se encuentran “en estado de shock y aturdidos”.

Además de Yes, a lo largo de su larga carrera, White también tocó en otras formaciones como The Downbeats, The Gamblers y en la Plastic Ono Band, el grupo formado por el beatle John Lennon y su esposa Yoko Ono, y también colaboró con George Harrison.

En 1972 el músico se unió a la banda inglesa Yes para sustituir a Bill Bruford -quien a su vez se fue a tocar con King Crimson- y permaneció con el grupo hasta el final.

Nacido en County Durham en 1949, White comenzó a tocar la batería con apenas doce años y solo un año más tarde se unió al que fue su primer grupo: los Downbeats.

El nombre de White aparece como coautor de docenas de temas de Yes y tocó en más de 40 de los álbumes de la formación.

Los problemas de salud comenzaron a manifestarse en 2016 y le obligaron a reducir su participación en la banda aunque continuó tocando un poco del repertorio de cada concierto.