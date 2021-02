Murió Armando Chick Corea, una leyenda del jazz

A los 79 años murió el pianista estadounidense, una de las figuras más emblemáticas del jazz y quien realizó conciertos en Colombia durante 2001 y 2014.

Salió a escena. Tomo dos fotos de un público que lo había esperado durante toda la vida. Luego guardó su cámara en un bolsillo y comenzó a tocar. Armando Chick Corea quería un recuerdo de Colombia y se llevó un collage de caras sonrientes por tener, por fin, a su ídolo en frente.

Esa presentación se realizó en el Jorge Eliécer Gaitán en 2001. Pasó más de una década para que, en 2014 el pianista estadounidense regresara a este territorio para presentarse en el Teatro Libre.

De su debut ante el público en Colombia, al lado del baterista Jeff Ballard y del contrabajista Avishai Cohen, recuerda al público silbando algunos fragmentos de su composición Spain, una de sus más emblemáticas, además del color verde del paisaje, sobre todo en las montañas antioqueñas.

De su segunda presentación en territorio colombiano y que resultó ser la última, Chick Corea vino en una suerte de preámbulo del Festival de Jazz del Teatro Libre. De esa visita conservó muchos más momentos y allí, según confesó, comenzó su deseo de aprender más palabras en castellano. En esa oportunidad, su respaldo sonoro estuvo en manos de Eddie Gómez (contrabajista de Puerto Rico) y de Antonio Sánchez (baterista mexicano).

En su último periplo por Colombia, el jazzista quiso recorrer más el país y por eso trajo en 2014 una comitiva ampliada, con la que estuvo de gira durante una buena temporada.

Chick Corea & The Vigil se hizo llamar la formación del colectivo en ese entonces, y sus exponentes fueron Carlitos del Puerto en el bajo, Marcus Gilmore (nieto de Roy Haynes) en la batería, Tim Garland en la sección de vientos, Charles Altura en la guitarra y Luisito Quintero en la percusión.

“El dueto es, obviamente uno de los formatos más íntimos. Dos personas tocando juntas, es un gran espacio para que cada uno ponga sus ideas, su sonido en la interpretación. Ahora, no importa si es un dueto o una banda porque, en últimas, lo que importa es el espíritu, la energía, que hay entre los intérpretes. Me gusta hacer muchas cosas, no sólo duetos. Me agrada componer, tocar piano, tener diferentes proyectos en los que puedo imprimir diferentes emociones y hacer música, que es lo que sigo haciendo solo, en dúo, en trío o con esta formación de Chick Corea & The Vigil”, contó el pianista durante su última visita en 2014.

Para Armando Chick Corea no existían estilos, ni fórmulas, más bien le interesaba hacer cosas nuevas en el arte. De ahí que jamás se amedrentó para establecer vínculos entre estilos musicales paralelos al jazz, como el tango y el flamenco. Del primero manifestó su devoción por propuestas como las de Astor Piazzolla, Alberto Ginastera y los aires del denominado folklore. Acerca del segundo, publicó en su suerte de homenaje, Rhumba Flamenco.

“Yo creo que mi contribución es el hecho de que me gusta llevar arte y estética a la gente: es lo que hace sentir que mi vida es divertida y gratificante. Me gusta darle placer a la gente con mi música y eso me alienta para crear más y hacer cosas diferentes para que el público se sorprenda. Cuando veo a la gente sonriendo creo que, tal vez, estoy haciendo algo bien”.

En desarrollo...