Murió Bill Withers, la figura del soul de "Ain't No Sunshine" y "Lean on Me"

EFE

El músico falleció este viernes a los 81 años en Los Ángeles (EE.UU.) por problemas de corazón.

Con una carrera muy breve y singular, casi limitada a la década de los años 70, Bill Withers se hizo un hueco muy importante en el soul con una mirada cálida, íntima y muy personal a este género que se denominó folk-soul. AFP