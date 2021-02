Murió el actor Christopher Plummer

El artista, ganador del Óscar, falleció a los 91 años.

Christopher Plummer, reconocido actor de Hollywood, murió a los 91 años en Connecticut, Estados Unidos.

* Archivo: “No podía ser la caricatura de un gay”: Christopher Plummer.

Así lo confirmó su mánager, Lou Pitt, quien dijo al medio estadounidense Variety que Christopher Plummer era “un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor autocrítico y la música de las palabras”.

Así mismo, Pitt calificó al artista como un tesoro de Estados Unidos, aunque disfrutaba profundamente sus raíces canadienses.

“A través de su arte y humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones venideras. Él estará para siempre con nosotros”.

Arthur Christopher Orme Plummer nació en Toronto y creció en Montreal, Canadá, y en 1948 debutó en la actuación con la obra “Cymbeline”.

Años después se trasladó a Nueva York, Estados Unidos, donde trabajó en televisión y en Broadway.

En el cine debutó al finalizar la década de los 50, pero fue “The Sound of Music”, de 1965, la que lo llevó al estrellato. Actuó en más de 200 películas, entre las que se destacan “Syriana”, “El Informante” o “12 monos”.

Christopher Plummer continuó trabajando hasta cumplir los 90 años, con 82 años se convirtió en el galardonado más longevo en llevarse un Óscar por su trabajo en “Beginner” (2012) y recientemente trabajó con Ridley Scott en “All the Money in the World” (2018), donde tuvo la responsabilidad de remplazar a Kevin Spacey, quien fue retirado del proyecto tras su escándalo sexual.

* Recordar: Christopher Plummer sobre remplazar a Kevin Spacey: “No hubo tiempo para introspección”.