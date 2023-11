Murió el recordado mago e ilusionista Fabrianny

El mago Fabrianny falleció como consecuencia de un cáncer de colon. Foto: Archivo Particular

Como consecuencia de un cáncer de colón, falleció este viernes 10 de octubre en Bogotá el recordado mago e ilusionista Fabio Rodríguez, conocido en el mundo artístico como Fabrianny.

Hoy se va un referente un icono que marco generaciones el mago Fabrianny ….. marco una época con sus apariciones mágicas en tv nacional colombiana !!! Sus cajas de magia que buena persona buen viaje se que te encontrarás con tu gran amigo Harolin tu llave !!!! pic.twitter.com/GLJWOPz7M8 — Daniel Hincapie (@ElMagoHD) November 11, 2023

Fabrianny es recordado por su participación en programas memorables para los colombianos como Animalandia y Ojo pelao bebé.

En una entrevista que concedió hace unos meses al programa La Red de Caracol, explicó que todo comenzó cuando empezó a bajar de peso y tuvo que hacerse varios exámenes. “Me hospitalizaron, me encontraron un tumor y comenzaron a tratármelo (...) me hicieron colonoscopia y ahí se dieron cuenta que lo tenía ahí en el colón y una parte del pulmón (...) Me sacaron agua del pulmón y me hicieron quimio”, contó en aquel momento.

De acuerdo con información revelada por ese programa, desde hace 11 meses el mago batallaba contra la enfermedad que finalmente hizo metástasis y le ocasionó la muerte. Será velado en la Funeraria de Cristo Rey.