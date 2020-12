Durante su carrera, que empezó en la década de 1960, vendió más de 25 millones de discos, obtuvo tres premios Grammy y cosechó éxitos como “Is Anybody Goin’ to San Antone”, “Burgers and Fries” y “Someone Loves You Honey”.

La primera leyenda negra de la música country, Charley Pride, falleció este sábado a los 86 años por complicaciones relacionadas con el COVID-19, informó su publicista, Jeremy Westby, en un comunicado.

Pride, autor de éxitos como Kiss An Angel Good Mornin’, murió en Dallas (Texas).

Hace apenas un mes, había recibido el premio a la trayectoria profesional por parte de la Asociación de la Música Country.

Nacido en la pobreza en Sledge (Mississippi), en el sur de Estados Unidos, Charley Pride empezó como jugador de béisbol y posteriormente pasó a la música.

Durante su carrera, iniciada en la década de 1960, vendió más de 25 millones de discos y cosechó éxitos como Is Anybody Goin’ to San Antone, Burgers and Fries y Someone Loves You Honey.

Logró, además, tres premios Grammy.

Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia de el COVID-19 con más de 16 millones de casos y cerca de 300.000 fallecidos.