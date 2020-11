View this post on Instagram

Lamentamos informar el fallecimiento del actor Roberto Reyes, quien hace unos meses se sometió a una cirugía de corazón, y desde entonces sufrió varios quebrantos de salud. 🙏🏻 El actor falleció hace una hora en la Clínica Colombia. Lamentamos mucho su pérdida. Recordamos a Roberto en producciones como, María Magdalena, El comandante, La viuda negra, entre otras.