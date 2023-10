Murió Sherika de Armas, ex Miss Uruguay, a los 26 años

La modelo fue elegida Miss Uruguay a sus 18 años, y luego representó a su país en el reinado de Miss Mundo 2015. Foto: Redes sociales

Este miércoles, a sus 26 años, falleció la modelo y empresaria Sherika de Armas. La ex Miss Uruguay llevaba un tiempo batallando contra el cáncer de cuello uterino y, pese a haberse sometido a varios tratamientos, la enfermedad terminó siendo devastadora.

Tras la muerte de la modelo, su hermano Mayk de Armas publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales. “Vuela alto, hermanita. Siempre y para siempre”. Además, en una de sus historias de Instagram publicó un video de Sherika patinando en un parque y escribió: “Ya no hay más dolor. Buen viaje, te amo por siempre”

La noticia de su fallecimiento causó conmoción y tristeza en el gremio de la moda y el modelaje de su país. Carla Romero, actual Miss Uruguay, también publicó un mensaje sobre Sherika. “Demasiado evolucionada para este mundo. De las mujeres más hermosas que he conocido en mi vida”, escribió.

“Te voy a recordar siempre, no solo por todo el apoyo que me diste y por lo mucho que querías verme crecer, sino que por tu cariño, tu alegría, los amigos que compartimos y que hoy me quedan”, escribió la modelo Lola de los Santos, Miss Uruguay 2021.

¿Quién era Sherika de Armas?

La modelo fue elegida Miss Uruguay en 2015, a sus 18 años, y luego representó a su país en el reinado de Miss Mundo que se celebró en China. Fue voluntaria de varios proyectos sociales, como la fundación Pérez Scremini, que trabaja por la cura del cáncer infantil en Uruguay, y el Hospital Pereira Rossel.

Después de ganar el certamen, durante una entrevista con la revista Caras, de Armas se refirió al momento de la coronación como una oportunidad “para demostrarle al mundo con lo que Uruguay puede contribuir”. También contó lo que había significado para ella ganar ese concurso, pues toda su vida había soñado con ser modelo. “Es un sueño cumplido. Es precisamente a lo que aspiraba llegar. Es inexplicable describir lo que sentí cuando me llamaron para coronarme”.

Después de su paso por los certámenes de belleza y el mundo del modelaje, de Armas fundó su empresa, dedicada a la venta de productos para el cuidado personal, el maquillaje y la peluquería.

